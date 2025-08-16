Вчені повідомили про вражаюче біологічне диво в Японії
Джерело:  online.ua

Видання DiscoverWildLife зазначає, що інколи природоохоронні зусилля людей допомагали врятувати популяцію живих істот, які опинялися на межі зникнення. Саме так сталося й цього разу в Японії.

Головні тези:

  • Популяція рудоголового лісового голуба могла безповоротно зникнути, якби не втрутилися люди.
  • Ця кампанія перевершила усі можливі очікування.

Біологічне диво в Японії — як усе відбувалося

Як повідомляє видання DiscoverWildLife, на японських островах Огасавара раніше жила чимала популяція рудоголового лісового голуба.

Що важливо розуміти, це було єдине місце на планеті, де цього птаха можна було зустріти в дикій природі.

Однак кілька десятиліть тому чисельність виду почала стрімко знижуватися через вирубку лісів та регулярні полювання здичавілих котів.

Уже в 2008 року в природі залишилося менше 80 птахів. Це означало загрозу безповоротного зникнення таких голубів.

Люди вирішили втрутитися в ситуацію й розпочали масштабну кампанію з відлову диких котів.

В результаті, між 2010 і 2013 роками було відловлено 131 дикого кота, і популяція котів скоротилася до менш ніж 20 особин. За той самий період загальна кількість голубів зросла зі 111 до 966 дорослих особин та з 9 до 189 молодих особин.

За словами науковців, це дійсно вражаюче біологічне диво, адже ніхто не розраховував на такі результати.

Річ у тім, що види, які опинилися на межі зникнення, стають жертвами інбридингу (тобто розмноження за участі відносно близьких родичів), що призводить до накопичення шкідливих мутацій та ускладнює відновлення.

Цього разу такої проблеми не виникло, тому вчені налаштовані дізнатися секрет успіху власної кампанії.

