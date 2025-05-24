Ученые совершили прорыв в диагностике генетических болезней

Издание Genome Medicine опубликовало новое исследование, в котором указано, что ученые разработали новый анализ крови, который позволит намного быстрее диагностировать редкие генетические нарушения у детей.
Главные тезисы
- Ученые дополнили генетическое тестирование другим методом.
- Речь идет об исследовании многих видов белков в определенных типах клеток крови пациента.
Что известно о новом прорыве ученых
С заявлением по этому поводу выступил один из авторов исследования Дэвид Страуд.
Он обращает внимание на то, что в большинстве случаев пациентам с подозрением на редкое заболевание проводят геномное тестирование.
Главная проблема заключается в том, что оно эффективно только в 50% случаев.
По словам Страуда, те, кому не удается установить диагноз с помощью геномного анализа, вынуждены проходить ряд дополнительных обследований, которые часто продолжаются годами.
Некоторые из этих тестов очень инвазивны, что создает дополнительные риски.
Как утверждает Дэвид Страуд, новый метод позволяет анализировать эффекты многочисленных мутаций одновременно и получать результаты уже через три дня.
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