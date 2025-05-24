Вчені здійснили прорив в діагностиці генетичних хвороб
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені здійснили прорив в діагностиці генетичних хвороб

Що відомо про новий прорив вчених
Джерело:  The Guardian

Видання Genome Medicine опублікувало нове дослідження, в якому вказано, що науковці розробили новий аналіз крові, який дасть можливість набагато швидше діагностувати рідкісні генетичні порушення у дітей.

Головні тези:

  • Науковці доповнили генетичне тестування іншим методом.
  • Йдеться про дослідження багатьох видів білків у певних типах клітин крові пацієнта. 

Що відомо про новий прорив вчених

З заявою з цього приводу виступив один з авторів дослідження Девід Страуд.

Він звертає увагу на те, що в більшості випадків пацієнтам із підозрою на рідкісне захворювання проводять геномне тестування.

Головна проблема полягає в тому, що воно є ефективним лише у 50% випадків.

За словами Страуда, ті, кому не вдається встановити діагноз за допомогою геномного аналізу, змушені проходити ряд додаткових обстежень, які часто тривають роками.

Деякі з цих тестів є дуже інвазивними, що створює додаткові ризики.

Науковець разом з колегами доповнив генетичне тестування іншим методом: дослідженням багатьох видів білків у певних типах клітин крові пацієнта. Науковці порівнювали їх із білками в клітинах здорових людей.

Як стверджує Девід Страуд, новий метод дає можливість аналізувати ефекти численних мутацій одночасно й отримувати результати вже за три дні.

Оскільки гени — це "інструкції" для створення білків, за допомогою цього підходу ми можемо з’ясувати, які саме з тисяч виявлених змін у генах призводять до пошкодження білків, — пояснив він.

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