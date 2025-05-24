Вчені здійснили прорив в діагностиці генетичних хвороб

Видання Genome Medicine опублікувало нове дослідження, в якому вказано, що науковці розробили новий аналіз крові, який дасть можливість набагато швидше діагностувати рідкісні генетичні порушення у дітей.
Головні тези:
- Науковці доповнили генетичне тестування іншим методом.
- Йдеться про дослідження багатьох видів білків у певних типах клітин крові пацієнта.
Що відомо про новий прорив вчених
З заявою з цього приводу виступив один з авторів дослідження Девід Страуд.
Він звертає увагу на те, що в більшості випадків пацієнтам із підозрою на рідкісне захворювання проводять геномне тестування.
Головна проблема полягає в тому, що воно є ефективним лише у 50% випадків.
За словами Страуда, ті, кому не вдається встановити діагноз за допомогою геномного аналізу, змушені проходити ряд додаткових обстежень, які часто тривають роками.
Деякі з цих тестів є дуже інвазивними, що створює додаткові ризики.
Як стверджує Девід Страуд, новий метод дає можливість аналізувати ефекти численних мутацій одночасно й отримувати результати вже за три дні.
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