Ученые создают "революционную" зубную пасту из человеческих волос

Ученые обнаружили в человеческих волосах вещество, способное защитить зубы от кариеса и бороться с повреждениями на ранней стадии даже лучше, чем фтор. Вот почему уже скоро люди смогут испытывать на себе новую зубную пасту.

Зубная паста из человеческих волос — что создают ученые

По словам представителей Королевского колледжа Лондона, они пришли к выводу, что именно кератин, содержащийся в волосах человека, способен защитить зубы и потенциально закрыть открытые нервные каналы, вызывающие повышенную чувствительность.

Ученые хотят использовать преимущества этого белка в своей зубной пасте.

С комментарием на этот счет выступил автор исследования Шериф Эльшаркави.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время биотехнологии позволяют не только лечить симптомы, но и восстанавливать биологические функции с помощью собственных материалов организма.

Что важно понимать, именно кератин образует плотное минеральное покрытие, имитирующее структуру и функцию природной эмали.

В ходе эксперимента исследователи извлекли кератин из шерсти овец. Они обнаружили, что когда белок наносится на поверхность зуба, он взаимодействует с минералами, естественно присутствующими в слюне, создавая кристаллическую структуру, похожую на эмаль. Поделиться

Как отмечают ученые, речь идет о революционной альтернативе имеющимся методам лечения зубов.