Ученые создают "революционную" зубную пасту из человеческих волос

Ученые обнаружили в человеческих волосах вещество, способное защитить зубы от кариеса и бороться с повреждениями на ранней стадии даже лучше, чем фтор. Вот почему уже скоро люди смогут испытывать на себе новую зубную пасту.
Зубная паста из человеческих волос — что создают ученые
По словам представителей Королевского колледжа Лондона, они пришли к выводу, что именно кератин, содержащийся в волосах человека, способен защитить зубы и потенциально закрыть открытые нервные каналы, вызывающие повышенную чувствительность.
Ученые хотят использовать преимущества этого белка в своей зубной пасте.
С комментарием на этот счет выступил автор исследования Шериф Эльшаркави.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время биотехнологии позволяют не только лечить симптомы, но и восстанавливать биологические функции с помощью собственных материалов организма.
Что важно понимать, именно кератин образует плотное минеральное покрытие, имитирующее структуру и функцию природной эмали.
Как отмечают ученые, речь идет о революционной альтернативе имеющимся методам лечения зубов.
