Ученые создают "революционную" зубную пасту из человеческих волос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые создают "революционную" зубную пасту из человеческих волос

Зубная паста из человеческих волос – что создают ученые
Читати українською
Источник:  The New York Post

Ученые обнаружили в человеческих волосах вещество, способное защитить зубы от кариеса и бороться с повреждениями на ранней стадии даже лучше, чем фтор. Вот почему уже скоро люди смогут испытывать на себе новую зубную пасту.

Главные тезисы

  • Речь идет о кератине - белке, который содержится в волосах, коже, ногтях человека и шерсти овец.
  • Он имитирует структуру и функцию природной эмали.

Зубная паста из человеческих волос — что создают ученые

По словам представителей Королевского колледжа Лондона, они пришли к выводу, что именно кератин, содержащийся в волосах человека, способен защитить зубы и потенциально закрыть открытые нервные каналы, вызывающие повышенную чувствительность.

Ученые хотят использовать преимущества этого белка в своей зубной пасте.

С комментарием на этот счет выступил автор исследования Шериф Эльшаркави.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время биотехнологии позволяют не только лечить симптомы, но и восстанавливать биологические функции с помощью собственных материалов организма.

Что важно понимать, именно кератин образует плотное минеральное покрытие, имитирующее структуру и функцию природной эмали.

В ходе эксперимента исследователи извлекли кератин из шерсти овец. Они обнаружили, что когда белок наносится на поверхность зуба, он взаимодействует с минералами, естественно присутствующими в слюне, создавая кристаллическую структуру, похожую на эмаль.

Как отмечают ученые, речь идет о революционной альтернативе имеющимся методам лечения зубов.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
50% современных людей генетически родом из Украины
50% населения планеты происходит от Ямной культуры
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Неудачные звезды". Астрономы провели уникальное исследование туманности Пламя
звезды
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Младенцы обладают способностью формировать воспоминания — данные уникального исследования
младенец

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?