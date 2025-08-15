Учені створюють "революційну" зубну пасту з людського волосся

Науковці виявили у людському волоссі речовину, яка здатна захистити зуби від карієсу та боротися з пошкодженнями на ранній стадії навіть краще, ніж фтор. Саме тому уже незабаром люди зможуть випробовувати на собі нову зубну пасту.

Зубна паста з людського волосся — що створюють вчені

За словами представників Королівського коледжу Лондона, вони дійшли висновку, що саме кератин, який міститься у волоссі людини, здатний захистити зуби і потенційно закрити відкриті нервові канали, що викликають підвищену чутливість.

Науковці хочуть використовувати переваги цього білка у своїй зубній пасті.

З коментарем з цього приводу виступив автор дослідження Шериф Ельшаркаві.

Він звернув увагу на те, що наразі біотехнології дозволяють не лише лікувати симптоми, а й також відновлювати біологічні функції за допомогою власних матеріалів організму.

Що важливо розуміти, саме кератин утворює щільне мінеральне покриття, яке імітує структуру і функцію природної емалі.

Під час експерименту дослідники витягли кератин із вовни овець. Вони виявили, що коли білок наноситься на поверхню зуба, він взаємодіє з мінералами, природно присутніми в слині, створюючи кристалічну структуру, схожу на емаль.

Як зазначають вчені, йдеться про революційну альтернативу наявним методам лікування зубів.