Учені створюють "революційну" зубну пасту з людського волосся

Науковці виявили у людському волоссі речовину, яка здатна захистити зуби від карієсу та боротися з пошкодженнями на ранній стадії навіть краще, ніж фтор. Саме тому уже незабаром люди зможуть випробовувати на собі нову зубну пасту.
Головні тези:
- Йдеться про кератин - білок, який міститься у волоссі, шкірі, нігтях людини та шерсті овець.
- Він імітує структуру і функцію природної емалі.
Зубна паста з людського волосся — що створюють вчені
За словами представників Королівського коледжу Лондона, вони дійшли висновку, що саме кератин, який міститься у волоссі людини, здатний захистити зуби і потенційно закрити відкриті нервові канали, що викликають підвищену чутливість.
Науковці хочуть використовувати переваги цього білка у своїй зубній пасті.
З коментарем з цього приводу виступив автор дослідження Шериф Ельшаркаві.
Він звернув увагу на те, що наразі біотехнології дозволяють не лише лікувати симптоми, а й також відновлювати біологічні функції за допомогою власних матеріалів організму.
Що важливо розуміти, саме кератин утворює щільне мінеральне покриття, яке імітує структуру і функцію природної емалі.
Як зазначають вчені, йдеться про революційну альтернативу наявним методам лікування зубів.
