Учені створюють "революційну" зубну пасту з людського волосся
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені створюють "революційну" зубну пасту з людського волосся

Зубна паста з людського волосся - що створюють вчені
Джерело:  The New York Post

Науковці виявили у людському волоссі речовину, яка здатна захистити зуби від карієсу та боротися з пошкодженнями на ранній стадії навіть краще, ніж фтор. Саме тому уже незабаром люди зможуть випробовувати на собі нову зубну пасту.

Головні тези:

  • Йдеться про кератин - білок, який міститься у волоссі, шкірі, нігтях людини та шерсті овець.
  • Він імітує структуру і функцію природної емалі.

Зубна паста з людського волосся — що створюють вчені

За словами представників Королівського коледжу Лондона, вони дійшли висновку, що саме кератин, який міститься у волоссі людини, здатний захистити зуби і потенційно закрити відкриті нервові канали, що викликають підвищену чутливість.

Науковці хочуть використовувати переваги цього білка у своїй зубній пасті.

З коментарем з цього приводу виступив автор дослідження Шериф Ельшаркаві.

Він звернув увагу на те, що наразі біотехнології дозволяють не лише лікувати симптоми, а й також відновлювати біологічні функції за допомогою власних матеріалів організму.

Що важливо розуміти, саме кератин утворює щільне мінеральне покриття, яке імітує структуру і функцію природної емалі.

Під час експерименту дослідники витягли кератин із вовни овець. Вони виявили, що коли білок наноситься на поверхню зуба, він взаємодіє з мінералами, природно присутніми в слині, створюючи кристалічну структуру, схожу на емаль.

Як зазначають вчені, йдеться про революційну альтернативу наявним методам лікування зубів.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження
розкопки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Невдалі зірки". Астрономи здійснили унікальне дослідження туманності Полум'я
зірки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Немовлята мають здатність формувати спогади — дані унікального дослідження
немовля

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?