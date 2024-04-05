Ученые создали крупнейшую в мире цифровую камеру весом 3 тыс кг — фото

Камера Legacy Survey of Space and Time (LSST) позволит делать снимки Вселенной, как никогда раньше. Она имеет разрешение 3200 мегапикселей и весит 3 тыс. кг.
Как выглядит самая большая камера
IFLScience сообщает, что американские инженеры создали самую большую цифровую астрономическую камеру в мире.
Вскоре она будет установлена на Обсерваторию имени Веры Рубин. Ее строительство скоро завершится в Чили.
Новая камера поможет ученым лучше ответить на фундаментальные вопросы о природе темной материи и энергии.
Сообщается, что LSST — настоящее техническое чудо. Она имеет 3200 мегапикселей и весит 3000 килограммов.
Изображения, созданные камерой, настолько велики, что для их должного отображения потребовалось бы 378 телевизоров сверхвысокой четкости 4K в сетке.
Сама камера имеет два объектива. Первый имеет диаметр 1,5 метра, что делает его самым объективом, созданным для такой цели.
Второй имеет ширину 90 сантиметров. Оба разработаны по заказу, а второй используется для уплотнения фокальной плоскости линзы, хранящейся в вакууме.
Обсерватория Рубин будет изучать, как галактики и скопления галактик изменялись в течение миллиардов лет, улучшая понимание эволюции галактик и распределения темной материи.
Она будет измерять сверхновые, помогая понять расширение Вселенной и ее причину: темную энергию. Это также поможет изучить солнечную систему, обнаружив астероиды, которые никогда раньше не видели.
Обсерваторию планируется открыть в январе 2025 года.
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