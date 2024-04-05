Ученые создали крупнейшую в мире цифровую камеру весом 3 тыс кг — фото

Камера Legacy Survey of Space and Time (LSST) позволит делать снимки Вселенной, как никогда раньше. Она имеет разрешение 3200 мегапикселей и весит 3 тыс. кг.

Как выглядит самая большая камера

IFLScience сообщает, что американские инженеры создали самую большую цифровую астрономическую камеру в мире.

Вскоре она будет установлена на Обсерваторию имени Веры Рубин. Ее строительство скоро завершится в Чили.

Новая камера поможет ученым лучше ответить на фундаментальные вопросы о природе темной материи и энергии.

Сообщается, что LSST — настоящее техническое чудо. Она имеет 3200 мегапикселей и весит 3000 килограммов.

Фото: J. Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory

Изображения, созданные камерой, настолько велики, что для их должного отображения потребовалось бы 378 телевизоров сверхвысокой четкости 4K в сетке.

Благодаря завершению создания уникальной камеры LSST и ее неизбежной интеграции с остальными системами обсерватории Рубин в Чили мы вскоре начнем производство лучшей съемки всех времен и самой информативной карты ночного неба, которую когда-либо создавали, — сказал директор по строительству обсерватории Рубин и профессор Университета Вашингтона Желько Ивезич. Поделиться

Сама камера имеет два объектива. Первый имеет диаметр 1,5 метра, что делает его самым объективом, созданным для такой цели.

Второй имеет ширину 90 сантиметров. Оба разработаны по заказу, а второй используется для уплотнения фокальной плоскости линзы, хранящейся в вакууме.

Обсерватория Рубин будет изучать, как галактики и скопления галактик изменялись в течение миллиардов лет, улучшая понимание эволюции галактик и распределения темной материи.

Она будет измерять сверхновые, помогая понять расширение Вселенной и ее причину: темную энергию. Это также поможет изучить солнечную систему, обнаружив астероиды, которые никогда раньше не видели.

Обсерваторию планируется открыть в январе 2025 года.