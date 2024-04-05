Учені створили найбільшу у світі цифрову камеру вагою 3 тис кг — фото

Камера Legacy Survey of Space and Time (LSST) дозволить робити знімки Всесвіту, як ніколи до того. Вона має роздільну здатність 3200 мегапікселів та важить 3 тис кг.
Як виглядає найбільша камера
IFLScience повідомляє, що американські інженери створили найбільшу цифрову астрономічну камеру у світі.
Незабаром її встановлять на Обсерваторію імені Віри Рубін. Її будівництво скоро завершиться в Чилі.
Нова камера допоможе вченим краще відповісти на фундаментальні питання про природу темної матерії та темної енергії.
Повідомляється, що LSST — справжнє технічне диво. Вона має 3200 мегапікселів і важить 3000 кілограмів.
Зображення, створені камерою, настільки великі, що для їх належного відображення знадобилося б 378 телевізорів надвисокої чіткості 4K у сітці.
Сама камера має два об'єктиви. Перший має діаметр 1,5 метра, що робить його найбільшим об’єктивом, створеним для такої мети.
Другий має ширину 90 сантиметрів. Обидва розроблені на замовлення, а другий використовується для ущільнення фокальної площини лінзи, яка зберігається у вакуумі.
Обсерваторія Рубін вивчатиме, як галактики та скупчення галактик змінювалися протягом мільярдів років, покращуючи розуміння еволюції галактик і розподілу темної матерії.
Вона вимірюватиме наднові, допомагаючи зрозуміти розширення Всесвіту та його причину: темну енергію. Це також допоможе вивчити Сонячну систему, виявивши астероїди, які ніколи раніше не бачили.
Обсерваторію планують відкрити в січні 2025 року.
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