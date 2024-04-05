Учені створили найбільшу у світі цифрову камеру вагою 3 тис кг — фото

Камера Legacy Survey of Space and Time (LSST) дозволить робити знімки Всесвіту, як ніколи до того. Вона має роздільну здатність 3200 мегапікселів та важить 3 тис кг.

Як виглядає найбільша камера

IFLScience повідомляє, що американські інженери створили найбільшу цифрову астрономічну камеру у світі.

Незабаром її встановлять на Обсерваторію імені Віри Рубін. Її будівництво скоро завершиться в Чилі.

Нова камера допоможе вченим краще відповісти на фундаментальні питання про природу темної матерії та темної енергії.

Повідомляється, що LSST — справжнє технічне диво. Вона має 3200 мегапікселів і важить 3000 кілограмів.

Фото: J. Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory

Зображення, створені камерою, настільки великі, що для їх належного відображення знадобилося б 378 телевізорів надвисокої чіткості 4K у сітці.

Завдяки завершенню створення унікальної камери LSST та її неминучій інтеграції з рештою систем обсерваторії Рубін в Чилі ми незабаром почнемо виробництво найкращої зйомки всіх часів і найінформативнішої карти нічного неба, яку коли-небудь створювали, — сказав директор з будівництва обсерваторії Рубіна та професор Університету Вашингтона Желько Івезіч. Поширити

Сама камера має два об'єктиви. Перший має діаметр 1,5 метра, що робить його найбільшим об’єктивом, створеним для такої мети.

Другий має ширину 90 сантиметрів. Обидва розроблені на замовлення, а другий використовується для ущільнення фокальної площини лінзи, яка зберігається у вакуумі.

Обсерваторія Рубін вивчатиме, як галактики та скупчення галактик змінювалися протягом мільярдів років, покращуючи розуміння еволюції галактик і розподілу темної матерії.

Вона вимірюватиме наднові, допомагаючи зрозуміти розширення Всесвіту та його причину: темну енергію. Це також допоможе вивчити Сонячну систему, виявивши астероїди, які ніколи раніше не бачили.

Обсерваторію планують відкрити в січні 2025 року.