Группа китайских ученых утверждает, что создала первого в мире "ШИ-ребенка", поведение и способности которого аналогичны трех- или четырехлетнему настоящему ребенку.

Ученые создали первого в мире "ШИ-ребенка"

Названа Тонг Тонг или Маленькая девочка, первый в мире ребенок с искусственным интеллектом считается огромным шагом в направлении AGI (Общего искусственного интеллекта).

Инновационная модель ИИ, представленная на выставке Frontiers of General Artificial Intelligence Technology, способна к автономному обучению и может демонстрировать уровень эмоциональной вовлеченности, до сих пор не наблюдавшийся в разработке ИИ. По словам ее создателей из Пекинского института всеобщего искусственного интеллекта (BIGAI), Тонг Тонг постоянно совершенствует свои навыки и знания через взаимодействие с людьми и исследования.

"Тонг Тонг обладает разумом и стремится понять здравый смысл, которому учат люди", — говорится в рекламном видеоролике, показанном во время выставки. "Она отличает добро от зла, выражает свое отношение в разных ситуациях и имеет силу формировать будущее".

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Во время выставки в Пекине в прошлом месяце посетители могли пообщаться с Маленькой девочкой и наблюдать ее поведение на основе ее программы. Например, если виртуальный аватар был запрограммирован отдавать предпочтение чистоте вокруг, он фиксировал кривую фотографию на стене и даже приносил табуретку, на которую можно было залезть, чтобы добраться до кадра, если он был слишком высоким. Если во время симуляции кто-нибудь проливал молоко, Тонг Тонг приносила тряпку, чтобы вытереть его.

Однако одна из главных вещей, отличающая Тонг Тонг от других произведений ИИ, заключается в том, что она способна самостоятельно назначать себе задачи на основе своих собственных ценностей и идеалов. Ее создатели утверждают, что она способна к самостоятельному обучению и имеет свою радость, гнев и печаль.

Маленькая девочка может взаимодействовать с людьми с помощью мимики, жестов и разговоров. Она способна распознавать и передавать разные чувства, такие как счастье, гнев и уныние, а также соответствующим образом реагировать на эмоциональное состояние других.

Хотя в настоящее время у него есть способности и поведение трех- или четырехлетнего ребенка, Тонг Тонг постоянно развивается и совершенствуется.