Група китайських учених стверджує, що створила першу у світі "ШІ-дитину", поведінка та здібності якої аналогічні три- або чотирирічній справжній дитині.

Вчені створили першу у світі "ШІ-дитину"

Названа Тонг Тонг або Маленька дівчинка, перша у світі дитина зі штучним інтелектом вважається величезним кроком у напрямку AGI (Загального штучного інтелекту).

Інноваційна модель ШІ, представлена на виставці Frontiers of General Artificial Intelligence Technology, здатна до автономного навчання і може демонструвати рівень емоційної залученості, якого досі не спостерігалося в розробці ШІ. За словами її творців з Пекінського інституту загального штучного інтелекту (BIGAI), Тонг Тонг постійно вдосконалює свої навички та знання через взаємодію з людьми та дослідження.

"Тонг Тонг має розум і прагне зрозуміти здоровий глузд, якому вчать люди", — йдеться у рекламному відеоролику, показаному під час виставки. "Вона відрізняє добро від зла, висловлює своє ставлення в різних ситуаціях і має силу формувати майбутнє".

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Під час виставки у Пекіні минулого місяця відвідувачі могли поспілкуватися з Маленькою дівчинкою та спостерігати за її поведінкою на основі її програми. Наприклад, якщо віртуальний аватар був запрограмований надавати перевагу чистоті навколо, він фіксував криву фотографію на стіні і навіть приносив табуретку, на яку можна було залізти, щоб дістатися кадру, якщо він був надто високим. Якщо під час симуляції хтось проливав молоко, Тонг Тонг приносила ганчірку, щоби витерти його.

Однак одна з головних речей, яка відрізняє Тонг Тонг від інших творів ШІ, полягає в тому, що вона має здатність самостійно призначати собі завдання на основі своїх власних цінностей та ідеалів. Її творці стверджують, що вона здатна до самостійного навчання і має свою радість, гнів і печаль.

Маленька дівчинка може взаємодіяти з людьми за допомогою міміки, жестів та розмов. Вона здатна розпізнавати та передавати різні почуття, такі як щастя, гнів та смуток, а також відповідним чином реагувати на емоційний стан інших.

Хоча наразі вона має здібності та поведінку три- або чотирирічної дитини, Тонг Тонг постійно розвивається і вдосконалюється.