Ученые впервые в истории обнаружили "темную звезду"

Астрономы смогли зафиксировать вторую по удаленности звезду во Вселенной. Скорее всего, речь идет о так называемой "темной звезде", которая светится не благодаря термоядерным реакциям, а за счет энергии темной материи.

"Темная звезда" — что известно об этом феномене

Ученые обнаружили вокруг нее характерный след ионизированного гелия — "дым из пистолета", как называют подобные явления в астрофизике.

Именно этот признак указывает на то, что астрономы зафиксировали “темную звезду”.

Гипотезу касательно существования подобных светил впервые предложили почти 20 лет назад.

Ключевая теория заключается в том, что они могли быть первым типом звезд после Большого взрыва.

Они гигантские, до миллиона солнечных масс и светятся в миллиард раз ярче Солнца. Вместо обычного термоядерного горения их питала аннигиляция частиц черной материи.

По словам профессора Кэтрин Фриз из Техасского университета, такие звезды состоят не только из темной материи.