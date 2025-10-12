Ученые впервые в истории обнаружили "темную звезду"

Астрономы смогли зафиксировать вторую по удаленности звезду во Вселенной. Скорее всего, речь идет о так называемой "темной звезде", которая светится не благодаря термоядерным реакциям, а за счет энергии темной материи.
"Темная звезда" — что известно об этом феномене
Ученые обнаружили вокруг нее характерный след ионизированного гелия — "дым из пистолета", как называют подобные явления в астрофизике.
Именно этот признак указывает на то, что астрономы зафиксировали “темную звезду”.
Гипотезу касательно существования подобных светил впервые предложили почти 20 лет назад.
Ключевая теория заключается в том, что они могли быть первым типом звезд после Большого взрыва.
По словам профессора Кэтрин Фриз из Техасского университета, такие звезды состоят не только из темной материи.
