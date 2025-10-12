Ученые впервые в истории обнаружили "темную звезду"
Ученые впервые в истории обнаружили "темную звезду"

Читати українською
Источник:  pnas.org

Астрономы смогли зафиксировать вторую по удаленности звезду во Вселенной. Скорее всего, речь идет о так называемой "темной звезде", которая светится не благодаря термоядерным реакциям, а за счет энергии темной материи.

Главные тезисы

  • Характерный след ионизированного гелия помог астрономам обнаружить "темную звезду".
  • Гипотеза о существовании таких светил была предложена почти двадцать лет назад.

Ученые обнаружили вокруг нее характерный след ионизированного гелия — "дым из пистолета", как называют подобные явления в астрофизике.

Именно этот признак указывает на то, что астрономы зафиксировали “темную звезду”.

Гипотезу касательно существования подобных светил впервые предложили почти 20 лет назад.

Ключевая теория заключается в том, что они могли быть первым типом звезд после Большого взрыва.

Они гигантские, до миллиона солнечных масс и светятся в миллиард раз ярче Солнца. Вместо обычного термоядерного горения их питала аннигиляция частиц черной материи.

По словам профессора Кэтрин Фриз из Техасского университета, такие звезды состоят не только из темной материи.

Подтверждение существования таких объектов помогло бы объяснить, как во Вселенной могли быстро появиться сверхмассивные черные дыры, а также дало бы ключ к пониманию природы самой темной материи.

