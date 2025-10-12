Учені вперше в історії виявили "темну зірку"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені вперше в історії виявили "темну зірку"

“Темна зірка” - що відомо про цей феномен
Джерело:  pnas.org

Астрономи змогли зафіксувати другу за віддаленістю зірку у Всесвіті. Найімовірніше, йдеться про так звану "темну зірку", яка світиться не завдяки термоядерним реакціям, а за рахунок енергії темної матерії.

Головні тези:

  • Характерний слід іонізованого гелію допоміг астрономам виявити “темну зірку”.
  • Гіпотеза про існування таких світил була запропонована майже 20 років тому.

“Темна зірка” — що відомо про цей феномен

Науковці виявили навколо неї характерний слід іонізованого гелію — "дим із пістолета", як називають подібні явища в астрофізиці.

Саме ця ознака вказує на те, що астрономи зафіксували “темну зірку”.

Гіпотезу щодо існування подібних світил вперше запропонували майже 20 років тому.

Ключова теорія полягає в тому, що вони могли бути першим типом зірок після Великого вибуху.

Вони гігантські, до мільйона сонячних мас і світяться в мільярд разів яскравіше за Сонце. Замість звичного термоядерного горіння їх живила анігіляція частинок темної матерії.

За словами професорки Кетрін Фріз із Техаського університету, такі зірки складаються не тільки з темної матерії, та й не темні вони.

Підтвердження існування таких об'єктів допомогло б пояснити, як у Всесвіті могли так швидко з'явитися надмасивні чорні діри, а також дало б ключ до розуміння природи самої темної матерії.

