Учені вперше в історії виявили "темну зірку"

Астрономи змогли зафіксувати другу за віддаленістю зірку у Всесвіті. Найімовірніше, йдеться про так звану "темну зірку", яка світиться не завдяки термоядерним реакціям, а за рахунок енергії темної матерії.
Головні тези:
- Характерний слід іонізованого гелію допоміг астрономам виявити “темну зірку”.
- Гіпотеза про існування таких світил була запропонована майже 20 років тому.
“Темна зірка” — що відомо про цей феномен
Науковці виявили навколо неї характерний слід іонізованого гелію — "дим із пістолета", як називають подібні явища в астрофізиці.
Саме ця ознака вказує на те, що астрономи зафіксували “темну зірку”.
Гіпотезу щодо існування подібних світил вперше запропонували майже 20 років тому.
Ключова теорія полягає в тому, що вони могли бути першим типом зірок після Великого вибуху.
За словами професорки Кетрін Фріз із Техаського університету, такі зірки складаються не тільки з темної матерії, та й не темні вони.
