Учені вперше в історії виявили "темну зірку"

Астрономи змогли зафіксувати другу за віддаленістю зірку у Всесвіті. Найімовірніше, йдеться про так звану "темну зірку", яка світиться не завдяки термоядерним реакціям, а за рахунок енергії темної матерії.

“Темна зірка” — що відомо про цей феномен

Науковці виявили навколо неї характерний слід іонізованого гелію — "дим із пістолета", як називають подібні явища в астрофізиці.

Саме ця ознака вказує на те, що астрономи зафіксували “темну зірку”.

Гіпотезу щодо існування подібних світил вперше запропонували майже 20 років тому.

Ключова теорія полягає в тому, що вони могли бути першим типом зірок після Великого вибуху.

Вони гігантські, до мільйона сонячних мас і світяться в мільярд разів яскравіше за Сонце. Замість звичного термоядерного горіння їх живила анігіляція частинок темної матерії.

За словами професорки Кетрін Фріз із Техаського університету, такі зірки складаються не тільки з темної матерії, та й не темні вони.