Удар армии РФ по Новомосковску. Количество пострадавших увеличилось

В результате российской атаки днем 13 июня по Новомосковску пострадали двое детей и четверо взрослых.

В Новомосковске в результате удара РФ ранены 6 человек

Число пострадавших уточнил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Новомосковске, по уточненной информации, шесть пострадавших. Среди них двое — дети. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Также Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела повреждены 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.

Россия ударила по Новомосковску

Двое детей получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне атаковали Новомосковск. Сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома.

Также известно о пожаре в результате российского удара, повреждены 9 жилых домов.

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