Удар армии РФ по Новомосковску. Количество пострадавших увеличилось

В результате российской атаки днем 13 июня по Новомосковску пострадали двое детей и четверо взрослых.
Главные тезисы
- В результате удара армии РФ по Новомосковску 13 июня пострадали 6 человек, включая двоих детей.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о повреждении 91 частного дома, 5 учебных заведений и газовой инфраструктуры.
- Двое детей получили взрывные травмы и реакцию на стресс из-за атаки армии РФ на Новомосковск, один из них находится в состоянии средней тяжести.
- Пожар в Новомосковске, возникший после удара РФ, уже находится под контролем спасателей, но 9 жилых домов получили повреждения.
- Российская атака на Новомосковск привела к серьезным последствиям, включая пострадавших детей и повреждения жилых домов и инфраструктуры.
В Новомосковске в результате удара РФ ранены 6 человек
Число пострадавших уточнил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела повреждены 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.
Россия ударила по Новомосковску
Двое детей получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Россияне атаковали Новомосковск. Сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома.
Также известно о пожаре в результате российского удара, повреждены 9 жилых домов.
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