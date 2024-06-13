Удар армії РФ по Новомосковську. Кількість постраждалих збільшилася

Кількість постраждалих уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також Сергій Лисак повідомив, що унаслідок обстрілу пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.

Двоє дітей отримали вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома.