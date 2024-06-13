Удар армії РФ по Новомосковську. Кількість постраждалих збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар армії РФ по Новомосковську. Кількість постраждалих збільшилася

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Новомосковськ

Внаслідок російської атаки вдень 13 червня по Новомосковську постраждали двоє дітей та четверо дорослих.

Головні тези:

  • Унаслідок удару РФ по Новомосковську поранено 6 осіб, серед яких двоє дітей.
  • Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про пошкодження 91 приватного будинку, 5 навчальних закладів та газової інфраструктури.
  • Двоє дітей отримали вибухові травми та гостру реакцію на стрес внаслідок атаки армії РФ на Новомосковську.
  • Наразі стан однієї з постраждалих дітей, яка отримала травму середньої тяжкості, залишається серйозним.
  • Пожежу внаслідок удару РФ рятувальники вже взяли під контроль. Пошкоджено 9 житлових будинків.

У Новомосковську внаслідок удару РФ поранено 6 людей

Кількість постраждалих уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Новомосковську, за уточненою інформацією, шестеро постраждалих. Серед них двоє — діти.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Також Сергій Лисак повідомив, що унаслідок обстрілу пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.

Росія ударила по Новомосковську

Двоє дітей отримали вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома.

Також відомо про пожежу внаслідок російського удару, пошкоджені 9 житлових будинків.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Новомосковську вибуховою хвилею від обстрілу перевернуло маршрутку — десятки постраждалих
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Новомосковськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО на Дніпропетровщині збили дві ракети РФ
Повітряне командування Схід
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ ударила по Новомосковську на Дніпропетровщині — постраждали діти
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Новомосковськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?