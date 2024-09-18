Удар по ракетному арсеналу в Торопце. Появились спутниковые снимки последствий

Спутниковые снимки Planet Labs сделаны 18 сентября в 11.30 по киевскому времени. На них видно масштабное задымление на территории воинской части №11777, отвечающей за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки показывают масштабное задымление на территории воинской части № 11777 в Торопце после удара украинских дронов по российскому ракетному арсеналу.
- Удар по арсеналу имеет стратегическое значение для украинских сил.
- Ракетный арсенал в Торопце хранил до 30 тысяч тонн боеприпасов, включая ракеты для комплексов Искандер и Точка-У, что делает его одним из крупнейших в европейской части России.
- Атака украинских дронов ограничивает возможности российских военных на операции в Курской области.
Удар по российскому арсеналу в Торопце: появились спутниковые снимки
В частности, на фото есть спутниковые снимки 107 арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце. Одни были сделаны 16 сентября, а другие — 18 сентября, после атаки украинских дронов.
Так, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России. Местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работали ПВО и вспыхнул пожар.
Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник «в результате падения обломков БПЛА».
Позже источники в СБУ сообщили, что состав главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО. Источники также отметили, что на этом складе хранились ракеты для комплексов Искандер и Точка-У, а также управляемые авиационные бомбы (КАБы).
"Бавовна" в Торопце стала рекордной по масштабам
По сообщениям официальных и неофициальных ресурсов, в ночь на 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов возле российского города Торопец в Тверской области.
Речь идет о 107-ом арсенале ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, в том числе зенитных ракет, и, возможно, это вообще самый большой состав БК в географически "европейской" части России.
Этот взорванный арсенал был явно важен для питания рашистской группировки, противодействующей Силам обороны Украины на Курщине. Поэтому результат этой атаки следует искать именно в таком ракурсе — то есть в ограничении возможностей российских военных, которые пытаются противодействовать операции ВСУ в Курской области.
Заодно есть определенный интересный исторический момент — пожалуй, нечасто случался удачный момент с подрывом важного состава боеприпасов противника во время стратегически важной кампании, как это произошло со 107-м арсеналом Минобороны РФ в Торопце.
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