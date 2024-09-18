Удар по ракетному арсеналу в Торопці. З’явилися супутникові знімки наслідків

Супутникові знімки Planet Labs зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом. На них видно масштабне задимлення на території військової частини № 11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.

Удар по російському арсеналу у Торопці: з’явились супутникові знімки

Зокрема на фото є супутникові знімки 107 арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці. Одні були зроблені 16 вересня, а інші - 18 вересня, після атаки українських дронів.

Так, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії. Місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа.

Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла «внаслідок падіння уламків БПЛА».

Пізніше джерела в СБУ повідомили, що склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Джерела також зазначили, що на цьому складі зберігались ракети для комплексів «Іскандер» і «Точка-У», а також керовані авіаційні бомби (КАБи).

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів. Поширити

“Бавовна” у Торопці стала рекордною за масштабами

За повідомленнями офіційних та неофіційних ресурсів, у ніч на 18 вересня 2024 року безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів біля російського міста Торопець у Тверській області.

Йдеться про 107-ий арсенал ГРАУ Міноборони РФ, на об’єктах якого, за попередніми даними, зберігалось до 30 тисяч тон боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет, і можливо це взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії.

Цей підірваний арсенал був явно важливим для живлення рашистського угруповання, яке протидіє Силам оборони України на Курщині. Тому результат від цієї атаки слід шукати саме в такому ракурсі — тобто в обмеженні можливостей російських військових, які намагаються протидіяти операції ЗСУ в Курській області.

Заодно маємо певний цікавий історичний момент — мабуть, нечасто траплявся вдалий момент з підривом важливого складу боєприпасів противника під час стратегічно важливої кампанії, як це вийшло зі 107-им арсеналом Міноборони РФ у Торопці.