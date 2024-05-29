Удар РФ по 128-й бригаде. Офис генпрокурора опроверг информацию о "развале дела"

В Офисе генерального прокурора отрицали распространенную в соцсетях информацию, что дело о гибели военных 128 бригады во время награждения в Запорожской области «развалилось».
В Офисе генпрокурора рассказали, что происходит с делом
Как отмечается, следователи Государственного бюро расследований расследуют дело по факту небрежного отношения к военной службе.
Кроме того, в отношении командира бригады составили административный протокол о несвоевременном сообщении о происшествии.
Однако после рассмотрения протокола суд закрыл это производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.
Что известно об ударе по 128-й бригаде
3 ноября 2023 года в селе вблизи линии фронта в Запорожье россияне ударили «Искандером» по бойцам 128 бригады. Это произошло во время построения для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии.
Командир Дмитрий Лысюк был отстранен от должности на время расследования .
Трагедия унесла жизни 19 бойцов.
128 бригада — это соединение горной пехоты Сухопутных войск. Она находится в составе Оперативного командования Запад со штабом в Мукачево. С начала войны на востоке Украины в 2014 году военные 128 бригады заняли позиции в Луганской области, в районе Лисичанска, Северодонецка и Рубежного.
128 отдельная горно-штурмовая бригада освобождала Херсон, воевала под Бахмутом. В начале января 2023 года бригада вернулась в Запорожское направление. В июне 2023 года бойцы бригады уволили села Лобковое и Пятихатки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-