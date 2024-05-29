Удар РФ по 128-й бригаде. Офис генпрокурора опроверг информацию о "развале дела"

В Офисе генерального прокурора отрицали распространенную в соцсетях информацию, что дело о гибели военных 128 бригады во время награждения в Запорожской области «развалилось».

В Офисе генпрокурора рассказали, что происходит с делом

Как отмечается, следователи Государственного бюро расследований расследуют дело по факту небрежного отношения к военной службе.

Кроме того, в отношении командира бригады составили административный протокол о несвоевременном сообщении о происшествии.

Однако после рассмотрения протокола суд закрыл это производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Вместе с тем, это никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказывания его вины, говорят в Офисе генпрокурора. Поделиться

Что известно об ударе по 128-й бригаде

3 ноября 2023 года в селе вблизи линии фронта в Запорожье россияне ударили «Искандером» по бойцам 128 бригады. Это произошло во время построения для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Командир Дмитрий Лысюк был отстранен от должности на время расследования .

Трагедия унесла жизни 19 бойцов.

128 бригада — это соединение горной пехоты Сухопутных войск. Она находится в составе Оперативного командования Запад со штабом в Мукачево. С начала войны на востоке Украины в 2014 году военные 128 бригады заняли позиции в Луганской области, в районе Лисичанска, Северодонецка и Рубежного.