Удар РФ по 128-й бригаді. Офіс генпрокурора спростував інформацію про "розвал справи"

В Офісі генерального прокурора заперечили поширену в соцмережах інформацію, що справа про загибель військових 128 бригади під час нагородження в Запорізькій області «розвалилася».

В Офісі генпрокурора розповіли, що відбувається зі справою

Як зазначається, слідчі Державного бюро розслідувань розслідують справу за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Окрім цього, щодо командира бригади склали адміністративний протокол про невчасне повідомлення про подію.

Однак після розгляду протоколу суд закрив це провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Разом з тим це жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності в разі встановлення та доведення її вини, — кажуть в Офісі генпрокурора. Поширити

Що відомо про удар по 128-й бригаді

3 листопада 2023 року в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії.

Командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час розслідування.

Трагедія забрала життя 19 бійців.

128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, у районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного.