Удар РФ по Кривому Рогу — количество пострадавших стремительно возросло

К вечеру 4 июля российские оккупанты повторно ударили по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло более чем вдвое.
Главные тезисы
- Число пострадавших в Кривом Роге выросло более чем вдвое после удара РФ.
- Из общего числа 8 пострадавших, трое госпитализированы со средней тяжестью состояния.
- Атака привела к пожарам в жилых домах, учебном заведении, отеле и транспортных средствах.
Число пострадавших в Кривом Роге возросло
Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Как заметил Вилкул, из-за повторной атаки вражеских "Шахедов" пострадали уже 7 человек.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что уже 8 пострадавших в Кривом Роге.
По его словам, возникшие из-за атаки пожары спасатели потушили. Среди поврежденных:
2 многоквартирных дома,
учебное заведение,
отель,
транспортные средства.
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