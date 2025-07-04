Удар РФ по Кривому Рогу — количество пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Кривому Рогу — количество пострадавших стремительно возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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К вечеру 4 июля российские оккупанты повторно ударили по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло более чем вдвое.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в Кривом Роге выросло более чем вдвое после удара РФ.
  • Из общего числа 8 пострадавших, трое госпитализированы со средней тяжестью состояния.
  • Атака привела к пожарам в жилых домах, учебном заведении, отеле и транспортных средствах.

Число пострадавших в Кривом Роге возросло

Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Как заметил Вилкул, из-за повторной атаки вражеских "Шахедов" пострадали уже 7 человек.

Один тяжелый, три средней тяжести, три легких будут лечиться амбулаторно.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что уже 8 пострадавших в Кривом Роге.

Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные — на амбулаторном лечении.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, возникшие из-за атаки пожары спасатели потушили. Среди поврежденных:

  • 2 многоквартирных дома,

  • учебное заведение,

  • отель,

  • транспортные средства.

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