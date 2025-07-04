Удар РФ по Кривому Рогу — кількість постраждалих стрімко зросла

Надвечір 4 липня російські окупанти повторно вдарили по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла більше як вдвічі.
Головні тези:
- Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, що призвело до зростання кількості постраждалих удвічі.
- Загалом 8 осіб постраждало у Кривому Розі, з трьома госпіталізованими та станом середньої тяжкості.
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла
Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Як зауважив Вілкул, через повторну атаку ворожих "Шахедів" постраждали вже 7 людей.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що вже 8 постраждалих у Кривому Розі.
За його словами, пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого:
2 багатоквартирні будинки,
навчальний заклад,
готель,
транспортні засоби.
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