Удар РФ по Кривому Рогу — кількість постраждалих стрімко зросла

Надвечір 4 липня російські окупанти повторно вдарили по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла більше як вдвічі.

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як зауважив Вілкул, через повторну атаку ворожих "Шахедів" постраждали вже 7 людей.

Один важкий, троє середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно. Поширити

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що вже 8 постраждалих у Кривому Розі.

З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого: