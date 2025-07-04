Удар РФ по Кривому Рогу — кількість постраждалих стрімко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Кривому Рогу — кількість постраждалих стрімко зросла

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг

Надвечір 4 липня російські окупанти повторно вдарили по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла більше як вдвічі.

Головні тези:

  • Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, що призвело до зростання кількості постраждалих удвічі.
  • Загалом 8 осіб постраждало у Кривому Розі, з трьома госпіталізованими та станом середньої тяжкості.

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як зауважив Вілкул, через повторну атаку ворожих "Шахедів" постраждали вже 7 людей.

Один важкий, троє середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що вже 8 постраждалих у Кривому Розі.

З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого:

  • 2 багатоквартирні будинки,

  • навчальний заклад,

  • готель,

  • транспортні засоби.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна цинічно відхрестилися від смертоносного удару РФ по Кривому Рогу
Пєсков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ по Кривому Рогу — троє людей отримали поранення
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ по Кривому Рогу — кількість поранених зросла
ДСНС України
Атака дронів РФ по Кривому Рогу — кількість поранених зросла

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?