У Путіна цинічно відхрестилися від смертоносного удару РФ по Кривому Рогу

Російська Федерація завжди б'є лише по військових об'єктах, так було і під час обстрілу Кривого Рогу. Таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков зробив цинічну заяву щодо удару РФ по Кривому Рогу

Під час спілкування з журналістами у Пєскова запитали про те, чи могла російська розвідка помилитись з даними під час ракетного удару по Кривому Рогу. Адже вже відомо, що там загинули 20 людей, 9 з яких — діти.

На що Пєсков порадив вірити лише заявам російського Міноборони, адже Росія нібито не б'є по українських цивільних об'єктах.

Тут я пропоную орієнтуватися цілком і повністю на заяву нашого міністерства оборони. Наші військові б'ють виключно по військових або навколовоєнних цілях. Жодних ударів по соціальних об'єктах не завдавалося.

Варто зауважити, що відразу після масованого обстрілу Кривого Рогу 4 квітня росіяни вигадали своє виправдання вбивству українських дітей. Тоді вони заявили, що били ракетою у фугасному спорядженні по нараді українських військових у ресторані поблизу.

Також у Пєскова запитали про те, чи підтримує Росія та її нелегітимний президент Володимир Путін перемир'я з Україною. Речник Кремля відповів, що Путін підтримує цю ідею, але "для цього потрібно вирішити низку питань, а поки вони висять у повітрі". Поширити

Варто зауважити, що раніше в Кремлі заявляли, що енергетичне перемир'я з Україною нібито діє з 18 березня. Потім з’явилася інформація, що за посередництва США Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.