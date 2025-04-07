У Путина цинично открестились от смертоносного удара РФ по Кривому Рогу

Российская Федерация всегда бьет только по военным объектам, так было и при обстреле Кривого Рога. Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков сделал циничное заявление насчет удара РФ по Кривому Рогу

Во время общения с журналистами Пескова спросили о том, могла ли российская разведка ошибиться с данными во время ракетного удара по Кривому Рогу. Ведь уже известно, что там погибли 20 человек, 9 из которых — дети.

На что Песков посоветовал верить только заявлениям российского Минобороны, ведь Россия якобы не бьет по украинским гражданским объектам.

Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны. Наши военные избивают исключительно по военным или околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам не наносилось.

Следует заметить, что сразу после массированного обстрела Кривого Рога 4 апреля россияне придумали свое оправдание убийству украинских детей. Тогда они заявили, что били ракетой в фугасном снаряжении по совещанию украинских военных в ресторане поблизости.

Также Пескова спросили о том, поддерживает ли Россия и ее нелегитимный президент Владимир Путин перемирие с Украиной. Спикер Кремля ответил, что Путин поддерживает эту идею, но "для этого нужно решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе". Поделиться

Следует отметить, что ранее в Кремле заявляли, что энергетическое перемирие с Украиной якобы действует с 18 марта. Потом появилась информация, что при посредничестве США Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.