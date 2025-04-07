У Путина цинично открестились от смертоносного удара РФ по Кривому Рогу

Российская Федерация всегда бьет только по военным объектам, так было и при обстреле Кривого Рога. Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Российская Федерация цинично открестились от смертоносного удара по мирному населению Кривого Рога, заявляя, что бьют только по военным объектам.
- Путин поддерживает идею перемирия с Украиной, однако нарушения соглашений со стороны России остаются систематическими.
- Важно поддерживать давление на Россию и обеспечивать международную поддержку для достижения мира и стабильности в регионе.
Песков сделал циничное заявление насчет удара РФ по Кривому Рогу
Во время общения с журналистами Пескова спросили о том, могла ли российская разведка ошибиться с данными во время ракетного удара по Кривому Рогу. Ведь уже известно, что там погибли 20 человек, 9 из которых — дети.
На что Песков посоветовал верить только заявлениям российского Минобороны, ведь Россия якобы не бьет по украинским гражданским объектам.
Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны. Наши военные избивают исключительно по военным или околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам не наносилось.
Следует заметить, что сразу после массированного обстрела Кривого Рога 4 апреля россияне придумали свое оправдание убийству украинских детей. Тогда они заявили, что били ракетой в фугасном снаряжении по совещанию украинских военных в ресторане поблизости.
Следует отметить, что ранее в Кремле заявляли, что энергетическое перемирие с Украиной якобы действует с 18 марта. Потом появилась информация, что при посредничестве США Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.
Однако, несмотря на такие заявления, россияне уже несколько раз нарушали его.
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