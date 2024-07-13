Удар РФ по объекту "Укрзалізниці" на Харьковщине. Число пострадавших возросло

13 июля российские оккупанты нанесли двойной удар по железнодорожным объектам и подвижному составу в поселке Буды на Харьковщине. Два человека погибли, 23 ранены.
Главные тезисы
- Российские оккупанты дважды атаковали железнодорожные объекты и подвижной состав на Харьковщине, приведя к гибели двух человек и ранению 23.
- Среди пострадавших есть работники железной дороги и правоохранители.
- Россия целенаправленно нанесла удары по экстренным службам и гражданскому населению, вызвав возгорания вагонов и повреждения автомобиля скорой помощи.
Россия дважды ударила по Будам на Харьковщине
По предварительной информации, ранены пять железнодорожников:
машинист,
начальница станции,
дежурный по станции,
старший путевой мастер,
сборщик поездов.
Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте. Поражены вагоны, возникшие из-за вражеского удара возгорания были оперативно локализованы.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во время атаки погибли два человека. Среди них начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.
Он подчеркнул, что враг целенаправленно нанес два удара с промежутком в полчаса, когда все профильные службы уже были на месте.
Кроме того, правоохранители сообщили, что в результате атаки погиб полицейский сектор реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощей.
На 20.32 известно о 23 раненых в результате террористического акта РФ в Будах.
Что известно об обстреле поселка Буды
По состоянию на 17.18 зафиксировали 16 пострадавших. Девять человек были госпитализированы, среди них один ребенок.
В результате удара россиян поврежден автомобиль «скорой», прибывший на вызов.
Позже количество погибших возросло до двух. Известно о 22 пострадавших, заявил Синегубов.
По его словам, россияне впоследствии нанесли повторный удар по поселку. Число раненых возросло.
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