Удар РФ по объекту "Укрзалізниці" на Харьковщине. Число пострадавших возросло

13 июля российские оккупанты нанесли двойной удар по железнодорожным объектам и подвижному составу в поселке Буды на Харьковщине. Два человека погибли, 23 ранены.

Россия дважды ударила по Будам на Харьковщине

По предварительной информации, ранены пять железнодорожников:

машинист,

начальница станции,

дежурный по станции,

старший путевой мастер,

сборщик поездов.

Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте. Поражены вагоны, возникшие из-за вражеского удара возгорания были оперативно локализованы.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во время атаки погибли два человека. Среди них начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.

Артем Костыря

В общей сложности ранены 22 человека — 16 мужчин и 6 женщин в возрасте от 14 до 81 года. Два человека в тяжелом состоянии, 13 в среднем, другие — в легком. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Он подчеркнул, что враг целенаправленно нанес два удара с промежутком в полчаса, когда все профильные службы уже были на месте.

Кроме того, правоохранители сообщили, что в результате атаки погиб полицейский сектор реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощей.

Алексей Кощей

Россия уже не в первый раз атакует экстренные службы, когда они спасают гражданских. За каждое такое преступление будет ответственность и ответ — в судах и поле боя, — отметили в МВД. Поделиться

На 20.32 известно о 23 раненых в результате террористического акта РФ в Будах.

Что известно об обстреле поселка Буды

По состоянию на 17.18 зафиксировали 16 пострадавших. Девять человек были госпитализированы, среди них один ребенок.

В результате удара россиян поврежден автомобиль «скорой», прибывший на вызов.

Позже количество погибших возросло до двух. Известно о 22 пострадавших, заявил Синегубов.

По его словам, россияне впоследствии нанесли повторный удар по поселку. Число раненых возросло.