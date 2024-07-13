Удар РФ по об'єкту Укрзалізниці на Харківщині. Кількість постраждалих зросла

13 липня російські окупанти завдали подвійного удару по залізничних об'єктах та рухомому складу в селищі Буди на Харківщині. Двоє людей загинуло, 23 поранено.

Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині

За попередньою інформацією, поранено пʼятьох залізничників:

машиніста,

начальницю станції,

чергового по станції,

старшого шляхового майстра,

складача поїздів.

Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці. Вражено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час атаки загинули дві людини. Серед них — начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Артем Костиря

Загалом поранено 22 людей — 16 чоловіків та 6 жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Він наголосив, що ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місця.

Крім того, правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки загинув поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Олексій Кощій

Росія вже не вперше атакує екстрені служби, коли вони рятують цивільних. За кожен такий злочин буде відповідальність і відповідь — у судах та на полі бою, — наголосили в МВС. Поширити

На 20.32 відомо про 23 поранених внаслідок терористичного акту РФ у Будах.

Що відомо про обстріл селища Буди

Станом на 17:18 зафіксували 16 постраждалих. Девʼять людей госпіталізували, серед них одна дитина.

Внаслідок удару росіян пошкоджено автівку «швидкої», яка прибула на виклик.

Пізніше кількість загиблих зросла до двох. Відомо про 22 постраждалих, заявив Синєгубов.

За його словами, росіяни згодом завдали повторного удару по селищу. Кількість поранених зросла.