Удар РФ по судну в Одесской области. Появилось видео с борта после атаки

СМИ опубликовали видео с судна под флагом Либерии, которое пострадало в результате ракетной атаки россиян по Одесщине 8 ноября.

Удар РФ по судну в Одесской области

Судя по опубликованному видео, на судне выбиты окна и обрушилась часть потолка.

Сообщалось, что по гражданскому судну под флагом Либерии нанесли удар во время захода корабля в порт. Ракета попала в надстройку судна.

Что этому предшествовало

Силы обороны юга Украины вечером 8 ноября сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П.

Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

В результате вражеской атаки погиб лоцман-украинец. Моряк являлся работником Администрации морских портов. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.

Британская разведка напоминает, что российские войска выпустили, вероятно, ракету воздушного базирования Х-31 (в НАТО имеет название AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler под флагом Либерии.

Разведка предполагает, что оккупанты выпустили ракету, считая, что целятся в военный радар. Вероятно, россияне спутали его с радаром на гражданском судне.