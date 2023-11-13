Удар РФ по судну на Одещині. Зʼявилося відео з борту після атаки

ЗМІ опублікували відео з судна під прапором Ліберії, яке постраждало внаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 8 листопада.

Удар РФ по судну на Одещині

Судячи з опублікованого відео, на судні вибиті вікна й обвалилась частина стелі.

Повідомлялось, що по цивільному судну під прапором Ліберії завдали удару під час заходу корабля у порт. Ракета влучила в надбудову судна.

Що цьому передувало

Сили оборони півдня України ввечері 8 листопада повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.

Британська розвідка нагадує, що російські війська випустили, ймовірно, ракету повітряного базування Х-31 (у НАТО має найменування AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler під прапором Ліберії.

Розвідка припускає, що окупанти випустили ракету, вважаючи, що цілять у військовий радар. Ймовірно, росіяни спутали його з радаром на цивільному судні.