Удар РФ по судну на Одещині. Зʼявилося відео з борту після атаки

ЗМІ опублікували відео з судна під прапором Ліберії, яке постраждало внаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 8 листопада.
Удар РФ по судну на Одещині
Судячи з опублікованого відео, на судні вибиті вікна й обвалилась частина стелі.
Повідомлялось, що по цивільному судну під прапором Ліберії завдали удару під час заходу корабля у порт. Ракета влучила в надбудову судна.
Що цьому передувало
Сили оборони півдня України ввечері 8 листопада повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.
Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.
Британська розвідка нагадує, що російські війська випустили, ймовірно, ракету повітряного базування Х-31 (у НАТО має найменування AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler під прапором Ліберії.
Розвідка припускає, що окупанти випустили ракету, вважаючи, що цілять у військовий радар. Ймовірно, росіяни спутали його з радаром на цивільному судні.
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