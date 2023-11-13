Удар РФ по судну на Одещині. Зʼявилося відео з борту після атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по судну на Одещині. Зʼявилося відео з борту після атаки

Судно

ЗМІ опублікували відео з судна під прапором Ліберії, яке постраждало внаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 8 листопада.

Удар РФ по судну на Одещині

Судячи з опублікованого відео, на судні вибиті вікна й обвалилась частина стелі. 

Повідомлялось, що по цивільному судну під прапором Ліберії завдали удару під час заходу корабля у порт. Ракета влучила в надбудову судна.

Що цьому передувало

Сили оборони півдня України ввечері 8 листопада повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.

Британська розвідка нагадує, що російські війська випустили, ймовірно, ракету повітряного базування Х-31 (у НАТО має найменування AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler під прапором Ліберії.

Розвідка припускає, що окупанти випустили ракету, вважаючи, що цілять у військовий радар. Ймовірно, росіяни спутали його з радаром на цивільному судні.

Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота, - йдеться у зведенні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала ракетного удару по судну у порту на Одещині. Є загиблі
Сили оборони півдня України
Наслідки ракетної атаки армії РФ по кораблю на Одещині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по судну на Одещині. Корабель мав перевозити залізну руду з України до Китаю
Олександр Кубраков
Судно
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Євросоюзі засудили російську атаку по цивільному судну в Одеській області
Євросоюз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм