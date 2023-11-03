Удар РФ по терминалу Новой Почты. Число погибших возросло до 8

3 ноября в больнице скончался 29-летний мужчина, получивший ранение в результате ракетного удара российских войск по терминалу «Новой почты» в Харьковской области.
Число погибших из-за удара по Новой почте возросло
Харьковская прокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 8 человек.
Напомним, что 30 октября количество погибших от ракетного удара по терминалу «Новой почты» под Харьковом возросло до семи. В больнице утром скончался 25-летний работник.
Что известно об ударе по терминалу Новой Почты
21 октября около 22:15 оккупанты нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.
Обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 на территории Белгородской области РФ.
В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.
Известно о 15 раненых. Все пострадавшие и погибшие являлись работниками предприятия.
Новая почта ранее опубликовала имена погибших сотрудников:
Александр Темников, 31 год
Дмитрий Герасичкин, 30 лет
Артем Акопов, 21 год
Александр Бижанов, 22 года
Владислав Панков, 28 лет
Алексей Ермола, 23 года
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