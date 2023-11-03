Удар РФ по терміналу Нової Пошти. Кількість загиблих зросла до 8
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по терміналу Нової Пошти. Кількість загиблих зросла до 8

Харківська обласна прокуратура
Нова Пошта

3 листопада у лікарні помер помер 29-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару російських військ по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

Кількість загиблих через удар по Новій Пошті зросла

Харківська прокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 8 осіб.

На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти».

Нагадаємо, що 30 жовтня кількість загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом зросла до семи. У лікарні вранці помер 25-річний працівник.

Що відомо про удар по терміналу Нової Пошти

21 жовтня близько 22:15 окупанти завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району.

Обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Відомо про 15 поранених. Всі постраждалі та загиблі були працівниками підприємства.

Нова пошта раніше опублікувала імена загиблих співробітників:

  • Олександр Темніков, 31 рік

  • Дмитро Герасічкін, 30 років

  • Артем Акопов, 21 рік

  • Олександр Біжанов, 22 роки

  • Владислав Панков, 28 років

  • Олексій Єрмола, 23 роки

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Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Нова Пошта

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