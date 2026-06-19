Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до девяти
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до девяти

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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В результате дронового удара российских войск по Запорожью ранения получили по меньшей мере девять человек, трое из них – работники логистической компании, которые во время атаки находились на работе.

Главные тезисы

  • Дроновый удар РФ по Запорожью привел к ранениям минимум девяти человек, среди которых работники логистической компании.
  • Атака была нанесена на гражданскую инфраструктуру города, причинив ущерб зданиям и вызвав пожар.

Россия атаковала Запорожье: 9 пострадавших

Установлено, что около 17.00 19 июня российские захватчики ударили по гражданской инфраструктуре города беспилотниками типа Shahed.

Из-за вражеской атаки повреждения получили здание отделения «Новой почты» и пункт технического контроля. В результате взрыва возник пожар. Огонь уже удалось потушить.

По факту совершения военного преступления правоохранители начали расследование, квалификация — ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Начальник областной военной администрации Иван Федоров со своей стороны проинформировал, что в результате вражеской атаки в Запорожье уничтожены и повреждены, в частности, автомобили, среди которых — и полицейское авто.

По данным главы ОВА, один из работников полиции получил ранения.

После обеда в пятницу, 19 июня, российский дрон ударил по зданию логистического оператора. Была сначала информация о трех пострадавших.

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Иван Федоров / Запорожская ОВА
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