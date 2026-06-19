Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до девяти

В результате дронового удара российских войск по Запорожью ранения получили по меньшей мере девять человек, трое из них – работники логистической компании, которые во время атаки находились на работе.
Главные тезисы
- Дроновый удар РФ по Запорожью привел к ранениям минимум девяти человек, среди которых работники логистической компании.
- Атака была нанесена на гражданскую инфраструктуру города, причинив ущерб зданиям и вызвав пожар.
Россия атаковала Запорожье: 9 пострадавших
Установлено, что около 17.00 19 июня российские захватчики ударили по гражданской инфраструктуре города беспилотниками типа Shahed.
По факту совершения военного преступления правоохранители начали расследование, квалификация — ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Начальник областной военной администрации Иван Федоров со своей стороны проинформировал, что в результате вражеской атаки в Запорожье уничтожены и повреждены, в частности, автомобили, среди которых — и полицейское авто.
По данным главы ОВА, один из работников полиции получил ранения.
После обеда в пятницу, 19 июня, российский дрон ударил по зданию логистического оператора. Была сначала информация о трех пострадавших.
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