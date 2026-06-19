Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до девяти

В результате дронового удара российских войск по Запорожью ранения получили по меньшей мере девять человек, трое из них – работники логистической компании, которые во время атаки находились на работе.

Россия атаковала Запорожье: 9 пострадавших

Установлено, что около 17.00 19 июня российские захватчики ударили по гражданской инфраструктуре города беспилотниками типа Shahed.

Из-за вражеской атаки повреждения получили здание отделения «Новой почты» и пункт технического контроля. В результате взрыва возник пожар. Огонь уже удалось потушить. Поделиться

По факту совершения военного преступления правоохранители начали расследование, квалификация — ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Начальник областной военной администрации Иван Федоров со своей стороны проинформировал, что в результате вражеской атаки в Запорожье уничтожены и повреждены, в частности, автомобили, среди которых — и полицейское авто.

По данным главы ОВА, один из работников полиции получил ранения.

После обеда в пятницу, 19 июня, российский дрон ударил по зданию логистического оператора. Была сначала информация о трех пострадавших.