Оккупанты получили приказ активнее бить fpv-дронами по гражданским объектам Запорожья — ГУР

Российские захватчики получили приказ активизировать удары FPV-дронами по гражданским объектам Запорожья.
Главные тезисы
- Российские оккупанты получили приказ увеличить интенсивность ударов FPV-дронами на гражданские объекты в Запорожье.
- Структуры ГУР сообщают об активизации российских сил в городе, направленной на удары по мирным объектам.
Россияне активизируют удары fpv-дронами по Запорожью
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Согласно полученным Департаментом активных действий ГУР данным, главари российских сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра.
Для реализации преступных планов российским подразделениям обещают увеличить объемы снабжения ударных дронов-камикадзе.
Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство гневного недовольства вождей государства-агрессора России из-за постоянно растущего уровня ее потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении.
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