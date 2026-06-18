Оккупанты получили приказ активнее бить fpv-дронами по гражданским объектам Запорожья — ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты из состава 58 армии вооруженных сил государства-агрессора России получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV на оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины.

Согласно полученным Департаментом активных действий ГУР данным, главари российских сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра.

Для реализации преступных планов российским подразделениям обещают увеличить объемы снабжения ударных дронов-камикадзе.

Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство гневного недовольства вождей государства-агрессора России из-за постоянно растущего уровня ее потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении.