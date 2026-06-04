ГУР оценило запасы баллистических ракет РФ для ударов по Украине

По оценкам военной разведки Украины, Россия способна применять к 100 баллистическим ракетам, сохраняя устойчивый уровень их запасов.

Россия способна атаковать Украину 100 баллистическими ракетами в месяц

Об этом заявили в Главном управлении разведки.

Согласно ответу, по данным ГУР, в 2026 году военно-промышленный комплекс России планирует поставить до 700 баллистических ракет 9М723 в ОТРК "Искандер" — столько же, как и в прошлом. Ежемесячные темпы производства этих ракет остаются на уровне 55-60 единиц. Поделиться

Кроме того, противник более чем в два раза нарастил производство ударных ракет РМ-48У до ЖРС типа С-300ПМ/С-400, которые оккупанты применяют для ударов по наземным целям.

В 2026 году запланирован выпуск более 480 таких ракет, в то время как в 2025 году этот показатель составил более 200 единиц. В настоящее время ежемесячные темпы их производства составляют до 50 штук.

В этом году Россия также планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал".

Учитывая такие темпы производства баллистических ракет, противник ежемесячно может применять до 100 таких ракет для поражения объектов на территории Украины, сохраняя в то же время устойчивый уровень запасов. Поделиться

Ответ ГУР

Украинские власти акцентируют, что враждебная баллистика остается одной из самых больших угроз в войне с Россией. Украина остро нуждается в средствах ПВО, способных сбивать баллистику.