ГУР оценило запасы баллистических ракет РФ для ударов по Украине

По оценкам военной разведки Украины, Россия способна применять к 100 баллистическим ракетам, сохраняя устойчивый уровень их запасов.
Главные тезисы
- По оценкам военной разведки Украины, Россия способна применять к 100 баллистическим ракетам для ударов по Украине, сохраняя устойчивый уровень их запасов.
- В 2026 году военно-промышленный комплекс РФ планирует поставить до 700 баллистических ракет в ОТРК Искандер и значительно увеличить производство ударных ракет типа С-300ПМ/С-400.
Россия способна атаковать Украину 100 баллистическими ракетами в месяц
Об этом заявили в Главном управлении разведки.
Кроме того, противник более чем в два раза нарастил производство ударных ракет РМ-48У до ЖРС типа С-300ПМ/С-400, которые оккупанты применяют для ударов по наземным целям.
В 2026 году запланирован выпуск более 480 таких ракет, в то время как в 2025 году этот показатель составил более 200 единиц. В настоящее время ежемесячные темпы их производства составляют до 50 штук.
В этом году Россия также планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал".
Украинские власти акцентируют, что враждебная баллистика остается одной из самых больших угроз в войне с Россией. Украина остро нуждается в средствах ПВО, способных сбивать баллистику.
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