ГУР оцінило запаси балістичних ракет РФ для ударів по Україні

За оцінками воєнної розвідки України, Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет зберігаючи сталий рівень їхніх запасів.
Головні тези:
- За оцінками воєнної розвідки України, Росія може застосувати до 100 балістичних ракет для ударів по Україні.
- У 2026 році військово-промисловий комплекс РФ планує поставити до 700 балістичних ракет до ОТРК “Іскандер”, а також значно збільшити виробництво ударних ракет типу С-300ПМ/С-400.
Росія здатна атакувати України 100 балістичними ракетами на місяць
Про це заявили у Головному управлінні розвідки.
Крім того, противник у понад два рази наростив виробництво ударних ракет РМ-48У до ЗРС типу С-300ПМ/С-400, які окупанти застосовують для ударів по наземних цілях.
У 2026 році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у 2025 році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук.
Цього року Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".
Українська влада акцентує, що ворожа балістика залишається однією з найбільших загроз у війні з Росією. Україна гостро потребує засобів ППО, які здатні збивати балістику.
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