ГУР оцінило запаси балістичних ракет РФ для ударів по Україні

За оцінками воєнної розвідки України, Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет зберігаючи сталий рівень їхніх запасів.

Росія здатна атакувати України 100 балістичними ракетами на місяць

Про це заявили у Головному управлінні розвідки.

Згідно з відповіддю, за даними ГУР, у 2026 році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Іскандер" — стільки ж, як і торік. Щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55–60 одиниць. Поширити

Крім того, противник у понад два рази наростив виробництво ударних ракет РМ-48У до ЗРС типу С-300ПМ/С-400, які окупанти застосовують для ударів по наземних цілях.

У 2026 році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у 2025 році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук.

Цього року Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Зважаючи на такі темпи виробництва балістичних ракет, противник щомісяця може застосовувати до 100 таких ракет для ураження об'єктів на території України, зберігаючи водночас сталий рівень їхніх запасів. Поширити

Відповідь ГУР

Українська влада акцентує, що ворожа балістика залишається однією з найбільших загроз у війні з Росією. Україна гостро потребує засобів ППО, які здатні збивати балістику.