Окупанти отримали наказ активніше бити fpv-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя — ГУР

Російські загарбники отримали наказ активізувати удари FPV-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя.
Головні тези:
- Окупанти отримали наказ збільшити інтенсивність ударів FPV-дронами на цивільні об'єкти у Запоріжжі.
- За даними ГУР, російські сили активізують терор у місті, б'ючи по будь-яких мирних об'єктах.
Росіяни активізують удари fpv-дронами по Запоріжжю
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР даними, ватажки російських сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі — бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.
Для реалізації злочинних планів російським підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.
Наказ посилити терор проти українців — ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.
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