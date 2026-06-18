Окупанти отримали наказ активніше бити fpv-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя — ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти зі складу 58 армії збройних сил держави-агресора Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.

Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР даними, ватажки російських сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі — бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.

Для реалізації злочинних планів російським підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.

Наказ посилити терор проти українців — ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.