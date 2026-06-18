Окупанти отримали наказ активніше бити fpv-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти отримали наказ активніше бити fpv-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя — ГУР

ГУР
Запоріжжя

Російські загарбники отримали наказ активізувати удари FPV-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя.

Головні тези:

  • Окупанти отримали наказ збільшити інтенсивність ударів FPV-дронами на цивільні об'єкти у Запоріжжі.
  • За даними ГУР, російські сили активізують терор у місті, б'ючи по будь-яких мирних об'єктах.

Росіяни активізують удари fpv-дронами по Запоріжжю

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти зі складу 58 армії збройних сил держави-агресора Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.

Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР даними, ватажки російських сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі — бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.

Для реалізації злочинних планів російським підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.

Наказ посилити терор проти українців — ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.

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