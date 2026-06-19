Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла до дев'яти

Унаслідок дронового удару російських військ по Запоріжжю поранення дістали щонайменше девʼятеро людей, троє з них – працівники логістичної компанії, які під час атаки перебували на роботі.

Росія атакувала Запоріжжя: 9 постраждалих

Встановлено, що близько 17:00 19 червня російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі міста безпілотниками типу Shahed.

Через ворожу атаку пошкоджень зазнала будівля відділення «Нової пошти» та пункту технічного контролю. Унаслідок вибуху виникла пожежа. Вогонь уже вдалося загасити. Поширити

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці почали розслідування, кваліфікація – ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров зі свого боку поінформував, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі знищені та пошкоджені, зокрема, автомобілі, серед яких – і поліцейське авто.

За даними очільника ОВА, один із працівників поліції дістав поранення.

Пообіді в п'ятницю, 19 червня, російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Була спочатку інформація про трьох постраждалих.