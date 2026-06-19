Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла до дев'яти

Унаслідок дронового удару російських військ по Запоріжжю поранення дістали щонайменше девʼятеро людей, троє з них – працівники логістичної компанії, які під час атаки перебували на роботі.
Головні тези:
- Унаслідок дронового удару РФ по Запоріжжю поранення дістали принаймні 9 осіб, серед яких працівники логістичної компанії.
- Російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі міста безпілотниками типу Shahed, що спричинило пожежу та пошкодження будівель.
Росія атакувала Запоріжжя: 9 постраждалих
Встановлено, що близько 17:00 19 червня російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі міста безпілотниками типу Shahed.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці почали розслідування, кваліфікація – ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров зі свого боку поінформував, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі знищені та пошкоджені, зокрема, автомобілі, серед яких – і поліцейське авто.
За даними очільника ОВА, один із працівників поліції дістав поранення.
Пообіді в п'ятницю, 19 червня, російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Була спочатку інформація про трьох постраждалих.
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