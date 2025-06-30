Удар шахедом РФ в Кривом Роге произошел рядом со зданием ТЦК — Сухопутные войска
Категория
Украина
Дата публикации

Удар шахедом РФ в Кривом Роге произошел рядом со зданием ТЦК — Сухопутные войска

Сухопутные войска ВС Украины
Кривой Рог
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30 июня враг нанес удар с помощью БпЛА возле здания одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ,

Главные тезисы

  • Удар шахедом в Кривом Роге произошел рядом со зданием ТЦК, вызвав ранения среди гражданских граждан.
  • Сухопутные войска ВСУ своевременно отреагировали на удар и избежали травм среди личного состава учреждения.

Россия била шахедом по ТЦК в Кривом Роге

Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава.

Военнослужащие и гражданские работники учреждения приема граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.

Однако, к сожалению, ранены среди гражданских граждан, которые находились рядом с местом вражеской атаки.

На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, сейчас известно о трех раненых в результате атаки дронов РФ.

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