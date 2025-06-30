Удар шахедом РФ в Кривом Роге произошел рядом со зданием ТЦК — Сухопутные войска

30 июня враг нанес удар с помощью БпЛА возле здания одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ,
Главные тезисы
- Удар шахедом в Кривом Роге произошел рядом со зданием ТЦК, вызвав ранения среди гражданских граждан.
- Сухопутные войска ВСУ своевременно отреагировали на удар и избежали травм среди личного состава учреждения.
Россия била шахедом по ТЦК в Кривом Роге
Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава.
Военнослужащие и гражданские работники учреждения приема граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.
Однако, к сожалению, ранены среди гражданских граждан, которые находились рядом с местом вражеской атаки.
На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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