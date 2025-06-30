Удар шахедом РФ у Кривому Розі стався поряд з будівлею ТЦК — Сухопутні війська

30 червня ворог завдав удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ,
Головні тези:
- 30 червня у Кривому Розі ворог здійснив удар шахедом поряд з будівлею ТЦК.
- Сухопутні війська ЗСУ вчасно реагували на сигнал повітряної тривоги, що дозволило уникнути травм серед особового складу.
- У результаті атаки дронів РФ є поранені серед цивільних громадян, працюють екстрені служби та надається медична допомога.
Росія била шахедом по ТЦК у Кривому Розі
Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.
Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті.
Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.
На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.
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