Удар шахедом РФ у Кривому Розі стався поряд з будівлею ТЦК — Сухопутні війська
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар шахедом РФ у Кривому Розі стався поряд з будівлею ТЦК — Сухопутні війська

Сухопутні війська ЗС України
Кривий Ріг

30 червня ворог завдав удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ,

Головні тези:

  • 30 червня у Кривому Розі ворог здійснив удар шахедом поряд з будівлею ТЦК.
  • Сухопутні війська ЗСУ вчасно реагували на сигнал повітряної тривоги, що дозволило уникнути травм серед особового складу.
  • У результаті атаки дронів РФ є поранені серед цивільних громадян, працюють екстрені служби та надається медична допомога.

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Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті.

Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, наразі відомо про трьох поранених внаслідок атаки дронів РФ.

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