Ударные БпЛА попали по воинской части в Грозном РФ — видео

Днем 27 ноября дроны атаковали Грозный. Над воинской частью "Ахматовцев" поднимается черный дым.
Главные тезисы
- Ударные беспилотные летательные аппараты атаковали воинскую часть в Грозном, вызвав черный дым.
- Фотографии происшествия уже доступны в сети, демонстрируя последствия атаки на военный городок в Грозном.
"Бавовна" в Грозном: что известно
Беспилотник атаковал одно из зданий на территории военного городка в Грозном.
Активисты оппозиционного движения NIYSO утверждают, что у них есть снимки последствий, однако «из соображений безопасности они пока не могут быть опубликованы».
Однако в сети уже есть фотографии с места событий. Дроны попали по воинской части полка Росгвардии «Ахмат-Север», расположенной в Байсангуровском районе г. Грозного.
