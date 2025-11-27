Ударные БпЛА попали по воинской части в Грозном РФ — видео
Ударные БпЛА попали по воинской части в Грозном РФ — видео

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

Днем 27 ноября дроны атаковали Грозный. Над воинской частью "Ахматовцев" поднимается черный дым.

Главные тезисы

  • Ударные беспилотные летательные аппараты атаковали воинскую часть в Грозном, вызвав черный дым.
  • Фотографии происшествия уже доступны в сети, демонстрируя последствия атаки на военный городок в Грозном.

"Бавовна" в Грозном: что известно

Беспилотник атаковал одно из зданий на территории военного городка в Грозном.

Военный городок расположен в Байсангуровском районе Грозного.

Активисты оппозиционного движения NIYSO утверждают, что у них есть снимки последствий, однако «из соображений безопасности они пока не могут быть опубликованы».

Однако в сети уже есть фотографии с места событий. Дроны попали по воинской части полка Росгвардии «Ахмат-Север», расположенной в Байсангуровском районе г. Грозного.

бавовна

