Ударні БпЛА влучили по військовій частині у Грозному РФ — відео

“Бавовна” у Грозному: що відомо

Безпілотник атакував одну з будівель на території військового містечка у Грозному.

Військове містечко розташоване у Байсангурівському районі Грозного. Поширити

Активісти опозиційного руху NIYSO стверджують, що вони мають знімки наслідків, проте «з міркувань безпеки вони поки що не можуть бути опубліковані».

Проте у мережі вже є світлини з місця подій. Зазначається, що дрони влучили по військовій частині полку Росгвардії «Ахмат-Північ», розташованій у Байсангурівському районі м. Грозного.