Ударні БпЛА влучили по військовій частині у Грозному РФ — відео

Удень 27 листопада дрони атакували Грозний. Над військовою частиною “ахматівців” підіймається чорний дим.
Головні тези:
- Ударні безпілотні літальні апарати здійснили атаку на військову частину у Грозному, спричинивши чорний дим над територією.
- Протиборці режиму мають докази нападу, проте з обережності не публікують їх, але світлини події вже доступні в мережі.
“Бавовна” у Грозному: що відомо
Безпілотник атакував одну з будівель на території військового містечка у Грозному.
Активісти опозиційного руху NIYSO стверджують, що вони мають знімки наслідків, проте «з міркувань безпеки вони поки що не можуть бути опубліковані».
Проте у мережі вже є світлини з місця подій. Зазначається, що дрони влучили по військовій частині полку Росгвардії «Ахмат-Північ», розташованій у Байсангурівському районі м. Грозного.
