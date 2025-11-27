Ударні БпЛА влучили по військовій частині у Грозному РФ — відео
Ударні БпЛА влучили по військовій частині у Грозному РФ — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

Удень 27 листопада дрони атакували Грозний. Над військовою частиною “ахматівців” підіймається чорний дим.

Головні тези:

  • Ударні безпілотні літальні апарати здійснили атаку на військову частину у Грозному, спричинивши чорний дим над територією.
  • Протиборці режиму мають докази нападу, проте з обережності не публікують їх, але світлини події вже доступні в мережі.

“Бавовна” у Грозному: що відомо

Безпілотник атакував одну з будівель на території військового містечка у Грозному.

Військове містечко розташоване у Байсангурівському районі Грозного.

Активісти опозиційного руху NIYSO стверджують, що вони мають знімки наслідків, проте «з міркувань безпеки вони поки що не можуть бути опубліковані».

Проте у мережі вже є світлини з місця подій. Зазначається, що дрони влучили по військовій частині полку Росгвардії «Ахмат-Північ», розташованій у Байсангурівському районі м. Грозного.

Більше по темі

