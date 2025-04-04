УЕФА почтила память ликвидированных российских захватчиков
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УЕФА почтила память ликвидированных российских захватчиков

Что известно о громком скандале вокруг УЕФА
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Источник:  УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) неожиданно для всех публично почтил память двух ликвидированных в Украине оккупантов, которые в прошлом были связаны с футболом.

Главные тезисы

  • Оба российских футболиста в составе оккупационной армии РФ пришли убивать украинцев.
  • Однако УЕФА этот факт проигнорировала и пока не извинилась.

Что известно о громком скандале вокруг УЕФА

Журналисты обратили внимание на то, что в начале заседания конгресса УЕФА в Белграде руководитель организации Александер Чеферин объявил минуту молчания по представителям европейского футбола, которые ушли из жизни в прошлом году.

После этого в эфире был обнародован список умерших за год футболистов, тренеров, футбольных менеджеров, судей и профильных журналистов из всех стран Европы, а также из России.

Многих возмутил тот факт, что среди тех, чью память решили почтить, были бывшие российские футболисты Алексей Бугаев и Заур Казиев.

Заур Казиев (слева) и Алексей Бугаев (справа)

Что важно понимать, оба в составе российской оккупационной армии пришли убивать украинцев, но были денацифицированы защитниками Украины.

Алексей Бугаев был воспитанником московского "Торпедо", также выступал за "Локомотив", "Томь" и "Краснодар". Завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

Что касается Заура Казиева, то он выступал за созданный россиянами в оккупированном Крыму клуб "ТСК-Таврия". Карьеру завершил пять лет назад.

Каждый из них погиб на украинском фронте, однако УЕФА этот факт проигнорировала.

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