УЕФА почтила память ликвидированных российских захватчиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) неожиданно для всех публично почтил память двух ликвидированных в Украине оккупантов, которые в прошлом были связаны с футболом.

Что известно о громком скандале вокруг УЕФА

Журналисты обратили внимание на то, что в начале заседания конгресса УЕФА в Белграде руководитель организации Александер Чеферин объявил минуту молчания по представителям европейского футбола, которые ушли из жизни в прошлом году.

После этого в эфире был обнародован список умерших за год футболистов, тренеров, футбольных менеджеров, судей и профильных журналистов из всех стран Европы, а также из России.

Многих возмутил тот факт, что среди тех, чью память решили почтить, были бывшие российские футболисты Алексей Бугаев и Заур Казиев.

Заур Казиев (слева) и Алексей Бугаев (справа)

Что важно понимать, оба в составе российской оккупационной армии пришли убивать украинцев, но были денацифицированы защитниками Украины.

Алексей Бугаев был воспитанником московского "Торпедо", также выступал за "Локомотив", "Томь" и "Краснодар". Завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. Поделиться

Что касается Заура Казиева, то он выступал за созданный россиянами в оккупированном Крыму клуб "ТСК-Таврия". Карьеру завершил пять лет назад.