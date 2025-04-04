УЄФА вшанувала пам'ять ліквідованих російських загарбників

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) неочікувано для всіх публічно вшанувала пам’ять двох ліквідованих в Україні окупантів, які в минулому були пов’язані з футболом.
Головні тези:
- Обидва російських футболіста у складі окупаційної армії РФ прийшли вбивати українців.
- Однак УЄФА цей факт проігнорувала і поки не попросила вибачення.
Що відомо про гучний скандал навколо УЄФА
Журналісти звернули увагу на те, що на початку засідання конгресу УЄФА у Белграді очільник організації Александер Чеферін оголосив хвилину мовчання за представниками європейського футболу, які пішли з життя протягом минулого року.
Після цього в етері було оприлюднено список померлих за рік футболістів, тренерів, футбольних менеджерів, суддів та профільних журналістів з усіх країн Європи, а також з Росії.
Багатьох обурив той факт, що серед тих, чию пам’ять вирішили вшанувати, були колишні російські футболісти Олексій Бугаєв і Заур Казієв.
Що важливо розуміти, обидва у складі російської окупаційної армії прийшли вбивати українців, але були денацифіковані оборонцями України.
Що стосується Заура Казієва, то він виступав за створений росіянами в окупованому Криму клуб "ТСК-Таврія". Кар'єру завершив 5 років тому.
Кожен з них загинув на українському фронті, однак УЄФА цей факт проігнорувала.
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