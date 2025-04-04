УЄФА вшанувала пам'ять ліквідованих російських загарбників
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Спорт
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УЄФА вшанувала пам'ять ліквідованих російських загарбників

Що відомо про гучний скандал навколо УЄФА
Джерело:  УЄФА

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) неочікувано для всіх публічно вшанувала пам’ять двох ліквідованих в Україні окупантів, які в минулому були пов’язані з футболом.

Головні тези:

  •  Обидва російських футболіста у складі окупаційної армії РФ прийшли вбивати українців.
  • Однак УЄФА цей факт проігнорувала і поки не попросила вибачення.

Що відомо про гучний скандал навколо УЄФА

Журналісти звернули увагу на те, що на початку засідання конгресу УЄФА у Белграді очільник організації Александер Чеферін оголосив хвилину мовчання за представниками європейського футболу, які пішли з життя протягом минулого року.

Після цього в етері було оприлюднено список померлих за рік футболістів, тренерів, футбольних менеджерів, суддів та профільних журналістів з усіх країн Європи, а також з Росії.

Багатьох обурив той факт, що серед тих, чию пам’ять вирішили вшанувати, були колишні російські футболісти Олексій Бугаєв і Заур Казієв.

Заур Казієв (ліворуч) і Олексій Бугаєв (праворуч)

Що важливо розуміти, обидва у складі російської окупаційної армії прийшли вбивати українців, але були денацифіковані оборонцями України.

Олексій Бугаєв був вихованцем московського "Торпедо", також виступав за "Локомотив", "Томь" та "Краснодар". Завершив кар'єру у 2010 році у віці 29 років.

Що стосується Заура Казієва, то він виступав за створений росіянами в окупованому Криму клуб "ТСК-Таврія". Кар'єру завершив 5 років тому.

Кожен з них загинув на українському фронті, однак УЄФА цей факт проігнорувала.

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