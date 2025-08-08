Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российским клубам суммарно более 10 миллионов евро в качестве платежей солидарности за период полномасштабной войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Российский футбольный союз продолжает получать сумасшедшие суммы от УЕФА.
- В настоящее время украинские клубы страдают из-за задержки платежей солидарности.
УЕФА делает вид, что спорт вне политики
Что важно понимать, платежи солидарности получают именно клубы, которые не попали в еврокубки.
Они осуществляются в целях поддержания баланса сил во внутренних чемпионатах.
Как удалось узнать изданию The Guardian, несмотря на отстранение российских клубов от международных соревнований, они не прекращали получать такие выплаты.
Следует также отметить, что 5 украинских клубов 27 июля написали письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с жалобой на задержку платежей солидарности за сезоны-2023/24 и 2024/25.
Речь идет об одесских Черноморцах и Реале Фарме, запорожском Металлурге, Фениксе-Мариуполе и харьковском Металлисте-1925.
На это им ответили, что препятствием для выплат стали "непонятные требования банка в Швейцарии по поводу расположения клубов в зоне боевых действий".
