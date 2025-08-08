Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российским клубам суммарно более 10 миллионов евро в качестве платежей солидарности за период полномасштабной войны РФ против Украины.

УЕФА делает вид, что спорт вне политики

Что важно понимать, платежи солидарности получают именно клубы, которые не попали в еврокубки.

Они осуществляются в целях поддержания баланса сил во внутренних чемпионатах.

Как удалось узнать изданию The Guardian, несмотря на отстранение российских клубов от международных соревнований, они не прекращали получать такие выплаты.

УЕФА выплатила Российскому футбольному союзу (РФС) 3,305 миллиона евро в сезоне-2022/23, 3,381 миллиона — в сезоне-2023/24 и 4,244 миллиона — в сезоне-2024/25. Поделиться

Следует также отметить, что 5 украинских клубов 27 июля написали письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с жалобой на задержку платежей солидарности за сезоны-2023/24 и 2024/25.

Речь идет об одесских Черноморцах и Реале Фарме, запорожском Металлурге, Фениксе-Мариуполе и харьковском Металлисте-1925.