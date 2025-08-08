УЄФА виплатила російським клубам мільйони євро

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виплатила російським клубам сумарно понад 10 мільйонів євро в якості платежів солідарності за період повномасштабної війни РФ проти України.
Головні тези:
- Російський футбольний союз продовжує отримувати шалені суми від УЄФА.
- У цей час українські клуби страждають через затримку платежів солідарності.
УЄФА вдає, що спорт поза політикою
Що важливо розуміти, платежі солідарності отримують саме ті клуби, які не потрапили в єврокубки.
Вони здійснюються з метою підтримання балансу сил у внутрішніх чемпіонатах.
Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, попри відсторонення російських клубів він міжнародних змагань, вони не припиняли отримувати такі виплати.
Варто також зазначити, що 5 українських клубів 27 липня написали листа президенту УЄФА Александеру Чеферіну зі скаргою на затримку платежів солідарності за сезони-2023/24 і 2024/25.
Йдеться про одеські Чорноморець і Реал Фарму, запорізький Металург, Фенікс-Маріуполь і харківський Металіст-1925.
На це їм відповіли, що перешкодою для виплат стали "незрозумілі вимоги банку у Швейцарії щодо розташування клубів у зоні бойових дій".
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-