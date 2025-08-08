УЄФА виплатила російським клубам мільйони євро

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виплатила російським клубам сумарно понад 10 мільйонів євро в якості платежів солідарності за період повномасштабної війни РФ проти України.

УЄФА вдає, що спорт поза політикою

Що важливо розуміти, платежі солідарності отримують саме ті клуби, які не потрапили в єврокубки.

Вони здійснюються з метою підтримання балансу сил у внутрішніх чемпіонатах.

Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, попри відсторонення російських клубів він міжнародних змагань, вони не припиняли отримувати такі виплати.

УЄФА виплатила Російському футбольному союзу (РФС) 3,305 мільйона євро в сезоні-2022/23, 3,381 мільйона — в сезоні-2023/24 і 4,244 мільйона — в сезоні-2024/25.У сезоні-2021/22 ця сума склала 6,209 мільйона.

Варто також зазначити, що 5 українських клубів 27 липня написали листа президенту УЄФА Александеру Чеферіну зі скаргою на затримку платежів солідарності за сезони-2023/24 і 2024/25.

Йдеться про одеські Чорноморець і Реал Фарму, запорізький Металург, Фенікс-Маріуполь і харківський Металіст-1925.