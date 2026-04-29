Угроза миру. РФ активно увеличивает военное присутствие в Африке

Россияне активно усиливают свой африканский контингент как живой силой, так и дронами, что создает риски для усиления террористических организаций.

Россия увеличивает военный контингент в Африке

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского.

Российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить дронов через поставки, производство на месте и тренировки. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.

Важно совместно этому противодействовать — будем координироваться с партнерами.

Москва активизировала вербовку иностранцев для участия в войне против Украины. Так, 23 апреля в Харьковской области ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для боевых действий.