Угроза миру. РФ активно увеличивает военное присутствие в Африке

Россияне активно усиливают свой африканский контингент как живой силой, так и дронами, что создает риски для усиления террористических организаций.
Главные тезисы
- Россия активно увеличивает свой военный контингент в Африке, включая живую силу и дроны, что создает потенциальные риски для стабильности региона.
- Украинская разведка отмечает значительный прирост российских контингентов на африканском континенте, а также попытки внедрения дронов для усиления военной деятельности.
Россия увеличивает военный контингент в Африке
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского.
По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.
Москва активизировала вербовку иностранцев для участия в войне против Украины. Так, 23 апреля в Харьковской области ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для боевых действий.
