Угроза миру. РФ активно увеличивает военное присутствие в Африке

Россияне активно усиливают свой африканский контингент как живой силой, так и дронами, что создает риски для усиления террористических организаций.

Главные тезисы

  • Россия активно увеличивает свой военный контингент в Африке, включая живую силу и дроны, что создает потенциальные риски для стабильности региона.
  • Украинская разведка отмечает значительный прирост российских контингентов на африканском континенте, а также попытки внедрения дронов для усиления военной деятельности.

Россия увеличивает военный контингент в Африке

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского.

Российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить дронов через поставки, производство на месте и тренировки.

По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.

Важно совместно этому противодействовать — будем координироваться с партнерами.

Москва активизировала вербовку иностранцев для участия в войне против Украины. Так, 23 апреля в Харьковской области ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для боевых действий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила на Украину почти 1400 КАБов в течение недели — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский пристыдил Израиль и анонсировал санкции против союзников России
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия стремится сорвать оборонное сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский

