Загроза світу. РФ активно збільшує військову присутність в Африці

Росіяни активно підсилюють свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики до посилення терористичних організацій.
Головні тези:
- Росія збільшує військову присутність в Африці, включаючи живу силу та дрони, що суттєво збільшує ризики для стабільності регіону.
- Відповідно до звіту української розвідки, російські контингенти в Африці зросли на 8 тисяч осіб, а Москва активно намагається впроваджувати дрони для збільшення військової діяльності.
Росія збільшує військовий контингент в Африці
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.
За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.
Москва активізувала вербування іноземців для участі у війні проти України. Так, 23 квітня на Харківщині ліквідували групу громадян Кенії, яких Росія завербувала для бойових дій.
