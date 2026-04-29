Загроза світу. РФ активно збільшує військову присутність в Африці

Росіяни активно підсилюють свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики до посилення терористичних організацій.

Росія збільшує військовий контингент в Африці

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.

Важливо спільно цьому протидіяти — будемо координуватися з партнерами.

Москва активізувала вербування іноземців для участі у війні проти України. Так, 23 квітня на Харківщині ліквідували групу громадян Кенії, яких Росія завербувала для бойових дій.