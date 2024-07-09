Уимблдон-2024. Расписание матчей украинских теннисистов

Восемь украинских теннисисток сумели пробиться в финальную стадию турнира Уимблдон-2024. 9 июля Надежда Киченок, Марта Костюк и Людмила Киченок будут соревноваться на корте Уимблдонского теннисного турнира.

3 украинских теннисистки сойдутся в парных соревнованиях на Уимблдон-2024

9 июля украинские теннисистки Надежда и Людмила Китченко будут соревноваться в 1/4 в парных соревнованиях Уимблдонского теннисного турнира с призовым фондом £2,890 млн.

1/4 финала: Надежда Киченок/Тимеа Бабош (Украина/Венгрия) — Кэролайн Доулхайд/Дезери Кравчик (США/США)

1/4 финала: Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Екатерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США)

Первый раунд: Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия) — Чарльз Брум/Эмили Эпплтон (Великобритания/Великобритания) 6:4, 5:6 (доигрывание)

Первый раунд: Надежда Киченок/Сандер Жилле (Украина/Бельгия) — Джо Солсбери/Хезер Уотсон (Великобритания) 7:5, 3:5 (доигрывание)

Украинка Марта Костюк вместе с румынской спортсменкой Елена-Габриэлой Русе выступят в 1/8 финала в парных соревнованиях Уимблдона. Их соперницами станут теннисистки Габриэла Дабровски из Канады и Эрин Раутлифф из Новой Зеландии.

Украинская теннисистка Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Уимблдоне

Элина Свитолина одержала свою четвертую победу на Уимблдоне-2024. Украинка одолела представительницу Китая Синь Ю Ван и вышла в 1/4 финала.

Украинская теннисистка полностью доминировала в первой партии, завершив ее всего через 25 минут.

Она выполнила 4 эйса, избежала двойных ошибок и вышла на 81% первой подачи. Ван же допустила аж 11 непринужденных ошибок против двух у оппонентки.

Superb Svitolina 😍



No.21 seed @ElinaSvitolina powers her way into a third #Wimbledon quarter-final easing past Xinyu Wang 6-2, 6-1 👏 pic.twitter.com/ADQUgZvFg1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

На старте второго сета китайская теннисистка попыталась перехватить инициативу. Она пыталась навязать конкуренцию Светолине, но вскоре украинка заставила соперницу ошибаться снова. Ключевым стал третий гейм, когда на подаче Ван трижды счет равнялся (40:40), но отечественная спортсменка таки оформила брейк.

Элина Свитолина (Украина, 21) - Синь Ю Ван (Китай, 42) - 2:0 (6:2, 6:1)