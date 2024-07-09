Вімблдон-2024. Розклад матчів українських тенісистів

Вісім українських тенісисток зуміли пробитися до фінальної стадії турніру Вімблдон-2024. 9 липня Надія Кіченок, Марта Костюк та Людмила Кіченок змагатимуться на корті Вімблдонського тенісного турніру.

3 українські тенісистки зійдуться у парних змаганнях на Вімблдон-2024

9 липня українські тенісистки Надія та Людмила Кітченок змагатимуться у 1/4 у парних змаганнях Вімблдонського тенісного турніру із призовим фондом £2,890 млн.

1/4 фіналу: Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик (США/США)

1/4 фіналу: Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) — Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США)

Перший раунд: Людмила Кіченок/Мате Павіч (Україна/Хорватія) — Чарльз Брум/Емілі Епплтон (Велика Британія/Велика Британія) 6:4, 5:6 (догравання)

Перший раунд: Надія Кіченок/Сандер Жілле (Україна/Бельгія) — Джо Солсбері/Хезер Вотсон (Велика Британія) 7:5, 3:5 (догравання)

Українка Марта Костюк разом з румунською спорстменкою Єлена-Габріелою Русе виступлять у 1/8 фіналу у парних змаганнях Вімблдону. Їх суперницями стануть тенісистки Габріела Дабровскі з Канади та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії.

Українська тенісистка Світоліна пройшла до чвертьфіналу турніру у Вімблдоні

Еліна Світоліна здобула свою четверту перемогу на Вімблдоні-2024. Українка здолала представницю Китая Сінь Ю Ван та вийшла в 1/4 фіналу.

Українська тенісистка повністю домінувала в першій партії, завершивши її всього за 25 хвилин.

Вона виконала 4 ейси, уникла подвійних помилок і вийшла на 81% першої подачі. Ван же припустилася аж 11-ти невимушених помилок проти двох в опонентки.

Superb Svitolina 😍



No.21 seed @ElinaSvitolina powers her way into a third #Wimbledon quarter-final easing past Xinyu Wang 6-2, 6-1 👏 pic.twitter.com/ADQUgZvFg1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

На старті другого сету китайська тенісистка спробувала перехопити ініціативу. Вона намагалася нав'язати конкуренцію Світоліній, але незабаром українка змусила суперницю помилятися знов. Ключовим став третій гейм, коли на подачі Ван тричі рахунок був рівним (40:40), але вітчизняна спортсменка таки оформила брейк.

Еліна Світоліна (Україна, 21) — Сінь Ю Ван (Китай, 42) — 2:0 (6:2, 6:1)