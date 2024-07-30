Украина — Аргентина. Где и когда смотреть матч Олимпиады-2024 по футболу

Олимпийская команда Украины завершит групповой этап футбольного турнира Игр 2024 противостоянием со сборной Аргентины.
Главные тезисы
- Матч Украина — Аргентина на Олимпиаде-2024 по футболу состоится параллельно с игрой Марокко — Ирак.
- Украина завершит групповой этап турнира по футболу с матчем против сборной Аргентины.
- Начало матча Украина — Аргентина запланировано на 18:00 по киевскому времени.
- Украина на Олимпиаде-2024 представлена 139 атлетами, лучше всего украинцы представлены в легкой атлетике.
Когда и где смотреть матч Украина — Аргентина
Матч Украина — Аргентина будет проходить параллельно с другим поединком группы Олимпиады-2024 по футболу — игрой Марокко — Ирак.
В заявку на футбол, третий тур Олимпиады-2024 войдут 17 футболистов "сине-желтых". Гарантированно не сыграет защитник Владимир Салюк, получивший удаление в предыдущей игре против Марокко.
Смотреть футбол Украина — Аргентина, а также другие матчи олимпийской сборной Украины по футболу — на сайте и телеканале Общественное Спорт и на местных телеканалах Общественного (на T2, кабельных сетях и IPTV). Также Украина-Аргентина будет транслироваться на YouTube-канале Общественное Спорт.
Начало матча Украина — Аргентина в 18:00 по киевскому времени.
Украина на Олимпиаде-2024 в Париже
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. В этом году у Украины наименьшее представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой по болезни.
По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.
Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.
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