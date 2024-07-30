Украина — Аргентина. Где и когда смотреть матч Олимпиады-2024 по футболу

Когда и где смотреть матч Украина — Аргентина

Матч Украина — Аргентина будет проходить параллельно с другим поединком группы Олимпиады-2024 по футболу — игрой Марокко — Ирак.

В заявку на футбол, третий тур Олимпиады-2024 войдут 17 футболистов "сине-желтых". Гарантированно не сыграет защитник Владимир Салюк, получивший удаление в предыдущей игре против Марокко.

Смотреть футбол Украина — Аргентина, а также другие матчи олимпийской сборной Украины по футболу — на сайте и телеканале Общественное Спорт и на местных телеканалах Общественного (на T2, кабельных сетях и IPTV). Также Украина-Аргентина будет транслироваться на YouTube-канале Общественное Спорт.

Начало матча Украина — Аргентина в 18:00 по киевскому времени.

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. В этом году у Украины наименьшее представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой по болезни.

По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.

Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.