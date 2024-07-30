Україна — Аргентина. Де та коли дивитися матч Олімпіади-2024 з футболу

Коли та де дивитись матч Україна — Аргентина

Матч Україна — Аргентина відбуватиметься паралельно з іншим поєдинком групи Олімпіади-2024 з футболу — грою Марокко — Ірак.

До заявки на футбол, третій тур Олімпіади-2024 увійдуть 17 футболістів "синьо-жовтих". Гарантовано не зіграє захисник Володимир Салюк, який отримав вилучення у попередній грі проти Марокко.

Дивитись футбол Україна — Аргентина, а також інші матчі олімпійської збірної України з футболу — на сайті та телеканалі Суспільне Спорт та на місцевих телеканалах Суспільного (на T2, кабельних мережах та IPTV). Також Україна — Аргентина транслюватиметься на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Початок матчу Україна — Аргентина о 18:00 за київським часом.

Україна на Олімпіаді-2024 в Парижі

Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Цьогоріч в України найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу.

За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.