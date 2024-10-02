Украина — Бразилия. Где и когда смотреть полуфинал чемпионата мира по футзалу

Уже 2 октября Национальная сборная Украины по футзалу в 1/2 финала встретится со своими соперниками из Бразилии.
Главные тезисы
- Матч состоится на стадионе Humo Arena в Ташкенте.
- Путь Украины в полуфинал ЧМ 2024 был впечатляющим: после поражения от аргентинцев в групповом этапе, команда ворвалась в полуфинал, победив сильных соперников, включая Нидерланды и Венесуэлу.
- Это первый полуфинал чемпионата мира для украинской сборной по футзалу за последние 28 лет, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и профессионализме украинских игроков.
Украина и Бразилия попытаются прорваться в финал ЧМ
Долгожданный матч пройдет 2 октября в узбекистанском Ташкенте на Humo Arena.
Стартовый свисток раздастся в 18:00 по Киеву.
Видеотрансляцию игры будет проводить телеканал "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільне".
Портал “Чемпион” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Каким был путь Украины в полуфинал ЧМ 2024
Что важно понимать, на групповом этапе подопечные Александра Косенко разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира — аргентинцам (1:7).
Однако на этом поражение закончилось, и уже вскоре Национальная сборная Украины по футзалу триумфально разгромила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.
Более того, в плейоф украинцы неожиданно для всех стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, успешно обойдя Венесуэлу (9:4).
Стоит обратить внимание на то, что это был один из самых ярких матчей ЧМ-2024.
В первую очередь, речь идет о том, что украинская сборная по футзалу впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира.
В первом тайме команды забили на двоих восемь мячей. Венесуэльцы дважды отыгрывались, делая счет 1:1 и 3:3, однако на отдых подопечные Александра Косенко ушли за гандикапа в два гола.
После перерыва "сине-желтые" смогли уверенно вырвать победу у своих соперников. Даниил Абакшин стал самым ярким игроком матча.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-