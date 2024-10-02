Украина — Бразилия. Где и когда смотреть полуфинал чемпионата мира по футзалу

Уже 2 октября Национальная сборная Украины по футзалу в 1/2 финала встретится со своими соперниками из Бразилии.

Украина и Бразилия попытаются прорваться в финал ЧМ

Долгожданный матч пройдет 2 октября в узбекистанском Ташкенте на Humo Arena.

Стартовый свисток раздастся в 18:00 по Киеву.

Видеотрансляцию игры будет проводить телеканал "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільне".

Портал “Чемпион” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Каким был путь Украины в полуфинал ЧМ 2024

Что важно понимать, на групповом этапе подопечные Александра Косенко разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира — аргентинцам (1:7).

Однако на этом поражение закончилось, и уже вскоре Национальная сборная Украины по футзалу триумфально разгромила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

Более того, в плейоф украинцы неожиданно для всех стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, успешно обойдя Венесуэлу (9:4).

Стоит обратить внимание на то, что это был один из самых ярких матчей ЧМ-2024.

В первую очередь, речь идет о том, что украинская сборная по футзалу впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира.

В первом тайме команды забили на двоих восемь мячей. Венесуэльцы дважды отыгрывались, делая счет 1:1 и 3:3, однако на отдых подопечные Александра Косенко ушли за гандикапа в два гола.