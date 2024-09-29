Впервые за 28 лет. Украина вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу

29 сентября в Ташкенте состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2024 по футзалу, во время которого Национальная сборная Украины одержала громкую победу.

Украина феерически разгромила Венесуэлу

Встреча двух сборных завершилась победой украинцев со счетом 9:4.

Стоит обратить внимание на то, что в первом тайме команды забили на двоих восемь мячей. Венесуэльцы дважды отыгрывались, делая счет 1:1 и 3:3, однако на отдых подопечные Александра Косенко ушли за гандикапа в два гола.

Однако после перерыва "сине-желтые" увеличили свое преимущество и получили путевку в полуфинал.

Что интересно, один из голов на счету нашего голкипера Александра Сухова.

Все болельщики обратили внимание на то, что безусловной звездой этой игры стал Даниил Абакшин.

Именно он в первой половине отличился хет-триком, а после перерыва сделал две результативные передачи — на Ростислава Семенченко и Николая Микитюка.

Голы:

Абакшин (5, 16, 18),

Шотурма (14),

Швед (20),

Семенченко (21),

Сухов (27),

Чернявский (32),

Микитюк (38)

М.Франсия (6),

Виамонте (16),

Видаль (17),

Моррилльо (30).

Что известно о победе Украины над Нидерландами

24 сентября Национальная сборная Украины феерически разгромила Нидерланды со счетом 3:1 во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футзалу.

Как известно, он прошел в Ташкенте.

Что важно понимать, первый гол украинцы забили на шестой минуте. Несмотря на это, на перерыв соперники пошли при минимальном преимуществе украинцев.

Во втором тайме нидерландцев еще раз спас каркас ворот — чуть-чуть не повезло Корсуну. А затем Бузамбу сравнял счет после передачи от Букари.