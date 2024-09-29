Впервые за 28 лет. Украина вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу

29 сентября в Ташкенте состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2024 по футзалу, во время которого Национальная сборная Украины одержала громкую победу.
Главные тезисы
- Украинская сборная по футзалу впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира
- В матче 1/4 финала украинцы феерически разгромили Венесуэлу со счетом 9:4.
- Даниил Абакшин стал самым ярким игроком матча.
Украина феерически разгромила Венесуэлу
Встреча двух сборных завершилась победой украинцев со счетом 9:4.
Стоит обратить внимание на то, что в первом тайме команды забили на двоих восемь мячей. Венесуэльцы дважды отыгрывались, делая счет 1:1 и 3:3, однако на отдых подопечные Александра Косенко ушли за гандикапа в два гола.
Однако после перерыва "сине-желтые" увеличили свое преимущество и получили путевку в полуфинал.
Что интересно, один из голов на счету нашего голкипера Александра Сухова.
Все болельщики обратили внимание на то, что безусловной звездой этой игры стал Даниил Абакшин.
Именно он в первой половине отличился хет-триком, а после перерыва сделал две результативные передачи — на Ростислава Семенченко и Николая Микитюка.
Голы:
Абакшин (5, 16, 18),
Шотурма (14),
Швед (20),
Семенченко (21),
Сухов (27),
Чернявский (32),
Микитюк (38)
М.Франсия (6),
Виамонте (16),
Видаль (17),
Моррилльо (30).
Что известно о победе Украины над Нидерландами
24 сентября Национальная сборная Украины феерически разгромила Нидерланды со счетом 3:1 во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футзалу.
Как известно, он прошел в Ташкенте.
Что важно понимать, первый гол украинцы забили на шестой минуте. Несмотря на это, на перерыв соперники пошли при минимальном преимуществе украинцев.
Во втором тайме нидерландцев еще раз спас каркас ворот — чуть-чуть не повезло Корсуну. А затем Бузамбу сравнял счет после передачи от Букари.
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