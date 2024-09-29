Уперше за 28 років. Україна вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футзалу

29 вересня у Ташкенті відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, під час якого Національна збірна України виборола гучну перемогу.

Україна феєрично розгромила Венесуелу

Зустріч двох збірних закінчилася перемогою українців із рахунком 9:4.

Варто звернути увагу на те, що у першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.

Однак після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу.

Що також цікаво, один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.

Усі вболівальники звернули увагу на те, що беззаперечною зіркою цієї гри став Данило Абакшин.

Саме він у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі — на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.

Голи:

Абакшин (5, 16, 18),

Шотурма (14),

Швед (20),

Семенченко (21),

Сухов (27),

Чернявський (32),

Микитюк (38)

М.Франсія (6),

Віамонте (16),

Відаль (17),

Моррілльо (30).

Що відомо про перемогу України над Нідерландами

24 вересня Національна збірна України феєрично розгромила Нідерланди з рахунком 3:1 під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу.

Як відомо, він пройшов у Ташкенті.

Що важливо розуміти, перший гол українці забили на шостій хвилині. Попри це, перерву суперники пішли за мінімальної переваги українців.

У другому таймі нідерландців ще раз врятував каркас воріт — трішки не пощастило Корсуну. А згодом Бузамбу зрівняв рахунок після передачі від Букарі.